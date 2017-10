Proiectele Erasmus+ ofera o generoasa posibilitate de cunoasterea a culturii si traditiilor din diverse tari europene, prin intermediul profesorilor si elevilor participanti, care transmit mai apoi bogatia de informatie si frumos comunitatii locale din care fac parte.

In acest context, reprezentantii Colegiului National de Arta "Octav Bancila" Iasi au participat la prima intalnire transnationala din cadrul proiectului My City, My Home, My Responsibility, intre 16 -20 octombrie 2017 la IIS Merendino, in Capo D'Orlando, Italia. In acest proiect Romania este tara coordonatoare, iar parteneriatul include institutii din Grecia, Spania, Italia, Portugalia si Turcia.

Astfel, prima activitate transnationala de formare pe termen scurt in cadrul unui parteneriat strategic, care vizeaza sustinerea schimbului de bune practici in domeniul scolar, s-a desfasurat intr-o atmosfera calda, relaxanta si in acelasi timp profesionala.

Urmatoarea activitate va avea loc in Portugalia, in luna februarie 2018. La aceasta activitate vor participa patru profesori din fiecare scoala partenera.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.