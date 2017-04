Colete cu tigari de contrabanda, abandonate intr-un imobil parasit

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Iasi au depistat trei tineri care au incercat sa introduca ilegal in Romania tigarete de contrabanda, pe care ulterior trebuiau sa le ascunda in curtea unui imobil parasit. Doi dintre tinerii implicati in activitatea infractionala au mai fost descoperiti de politistii de frontiera, la inceputul lunii martie 2016, in timp ce transportau pe biciclete doua genti voluminoase ce contineau 19.460 tigarete de contrabanda.

In data de 6 martie, actionand in baza unor informatii, politistii de frontiera din cadrul SPF Iasi au declansat o actiune specifica pe linia combaterii contrabandei cu tigari.

Astfel, in cadrul actiunii au observat, pe directia localitatii de frontiera Frasuleni, o persoana de sex masculin, care ducea in spate un colet voluminos. Persoana a fost somata verbal de catre politistii de frontiera, dar aceasta a fugit spre sat, abandonand coletul. In imediata apropiere a locului in care a fost observat barbatul, politistii de frontiera au descoperit, la malul romanesc al raului Prut, doua colete voluminoase, iar in curtea unui imobil parasit din zona alte doua colete.

In urma verificarilor suplimentare, politistii de frontiera au stabilit ca in activitatea infractionala au fost implicati trei cetateni romani cu varste cuprinse intre 17 si 20 ani, toti domiciliati pe raza judetului Iasi. Doi dintre cei trei tineri au mai fost descoperiti de politistii de frontiera, la inceputul lunii martie 2016 in timp ce transportau pe biciclete doua genti voluminoase ce contineau 19.460 tigarete de contrabanda.

Persoanele in cauza au declarat ca au fost contactate de un cetatean moldovean, a carui identitate nu o cunosc, care le-a propus ca in schimbul sumei de 1.400 lei sa treaca tigaretele peste raul Prut si sa le transporte pana la imobilul parasit, de unde urmau sa fie preluate de cel care i-a contactat.

In urma inventarierii continutului celor patru colete, a rezultat cantitatea de 96.000 tigarete, diferite marci, de provenienta Republica Moldova.

Tigaretele, in valoare de 50.940 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, politistii de frontiera efectuand acum cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.

Cercetarile continua impreuna cu autoritatile de frontiera din Republica Moldova in vederea stabilirii intregii arii infractionale si depistarii tuturor persoanelor implicate.