Combinatii cu "coloratii". Stiati ce-i poate capul?

In continuarea rubricii de azi babetele va dau de veste ca unul care se da sef prin Targ face afaceri mari cu ciorile. Haragazel Preotul are un domeniu pe la Prizanani si o mica ferma. Acolo face tot felul de intelegeri cu mai multi colorati de prin Ciurdea. Si el si coloratii invart banuti frumosi si nimeni nu-i verifica lui Aragazel cuibusorul de la tara. Babele o sa va mai spuna din cand in cand cate ceva despre asta, dar sa stiti ca sunt foarte foarte multe probleme... Poate ca ar trebui sa mai afle si unii cu grade ce se mai petrece prin aceasta comuna, la nevel inalt.