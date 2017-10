Comerciantii din oras au fost controlati la sange. Amenzi drastice pentru incalcarea legii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In ultima perioada, municipalitatea ieseana a efectuat mai multeladin oras pentru a verifca daca acestia respecta legislatia. In urma controalelor au fost întocmite 47 de procese-verbale de contraventie, cu amenzi în valoare de 37.500 de lei. Cele mai multeau fost date pentru lipsa autorizatiilor de functionare, dar si pentru nerespectarea obiectului de activitate autorizat."Au fost aplicate 12 amenzi în valoare de 15.100 de lei pentru lipsa autorizatiilor de functionare, dar si pentru nerespectarea obiectului de activitate autorizat, alte zece de amenzi în valoare de 5.000 de lei pentru depozitarea marfurilor în afara spatiilor de, dar si o amenda de 2.000 de lei pentru lipsa contractului pentru amplasarea unei terase sezoniere. In plus, s-au mai dat doua amenzi în valoare de 2.000 de lei pentru lipsa avizelor de participare la Sarbatorile Iasului. Inspectorii au aplicat noua amenzi în valoare de 4.500 de lei pentru nerespectarea obligatiei dea unor terenuri din strada Marta, strada Rufeni nr.2, Soseaua Nicolina nr.100, Aleea Tudor Neculai nr.50 si 94, strada Arh. G. M. Cantacuzino nr.10, strada Decebal 1, strada Agatha Bârsescu 4bis, precum si zece amenzi în valoare de 5.400 de lei pentru nerespectarea unor somatii de salubrizarea a spatiilor verzi administrate de asociatiile de proprietari", a mentionat Sebastian Buraga, purtatorul de cuvant al Primariei municipiului Iasi.Inspectorii municipalitatii au mai aplicat alte trei amenzi în valoare de 3.500 de lei pentru nerespectarea unorde ridicare a unor autoturisme avariate sau autovehicule de mare tonaj stationate pe domeniul public. In plus, au mai fost date si unele somatii pentru cei care nu au respectat legea. A fost emisa o somatie pentru salubrizarea unor spatii verzi administrate de asociatiile de proprietari, sase somatii pentru salubrizarea unor terenuri virane cu masura complementara de supraimpozitare, 13 somatii pentru ridicarea unor autovehicule avariate, abandonate pe domeniul public."Au mai fost date trei somatii pentru prezentarea graficelor de executie si refacerea domeniului public afectat de lucrari de interventie la reteaua de gaz din strada Moara de Vânt nr. 51, strada Decebal si strada Clopotari nr. 28, o somatie pentru refacerea domeniului public afectat de lucrari de interventie la reteaua publica de termoficare din strada Carpati nr. 7 si alte doua somatii pentru refacerea domeniului public afectat de lucrari de interventie la reteaua publica de apa din stradela Trei Ierarhi si stradela Silvestru nr. 10", a mai spus Sebastian Buraga.