Comuna Raducaneni a fost in sarbatoare - FOTO

Au spus „DA” in urma cu 50 de ani, iar anul acesta au sarbatorit nunta de aur. Primaria si Consiliul Local Raducaneni a felicitat patru familii care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

Astfel, cuplurile Ungureanu Gheorghe si Rodica, Barbieru Ioan si Maria, Donciag Constantin si Aneta, Schiopu Vasile si Eleonora au primit si un ajutor financiar din partea autoritatilor locale. Valoarea acestuia a fost stabilita anterior, printr-o hotarare de consiliu local. Totodata, cuplurile au primit si cate o diploma jubiliara de onoare care a fost inmanata fiecarui cuplu de catre primarul Comunei Raducaneni.

"Duminica, 11 iunie 2017, in cadrul sfintei Liturghii de la ora 10.30, de la Biserica Romano-Catolica Raducaneni, celebrata de parintele paroh Iulian-Eugen Kropp si parintii vicari, 30 de copii din comunitatea noastra l-au primit pentru prima data in sufletele lor pe Isus Cristos in Sfanta Euharistie, dupa ce cu o zi inainte si-au curatit sufletele prin sacramentul sfintei Spovezi. A fost o sarbatoare plina de emotie si de bucurie pentru toti credinciosii parohiei, deoarece toti cei care au luat parte la sfanta Liturghie au avut posibilitatea de a retrai acea zi fericita, dupa cum spune un cantec binecunoscut, in care fiecare a primit in dar de sus, painea cea dumnezeiasca, trupul sfant al lui Isus.Dupa predica, copiii, tinand lumanarile aprinse, simbol al lui Cristos cel inviat, si-au reinnoit fagaduintele facute la botez de catre parinti si nasi, lepadandu-se de Satana si oferindu-se cu totul lui Cristos, cu dorinta ca El sa domneasca mereu in sufletele lor si sa le binecuvanteze intreaga viata. Momentul in care cei 30 de copii l-au primit pe Isus in Sfanta Euharistie, a fost emotionant atat pentru ei, cat si pentru parintii, rudele si prietenii care le-au fost alaturi si i-au insotit cu rugaciunile lor. In incheierea celebrarii, parintele paroh i-a multumit lui Dumnezeu pentru acesti copii minunati care au facut un pas important pe drumul credintei, le-a multumit celor care si-au adus contributia la pregatirea copiilor pentru Prima Sfanta Impartasanie si a zilei ca atare, i-a felicitat atat pe copii cat si pe parintii acestora", a aratat Ilie Viorel, primarul comunei Raducaneni.