Comuna Sipote are un nou primar. Victorie detasata a PSD pentru primaria din localitate

• Candidatul PSD a reusit sa castige mandatul de primar al comunei Sipote • Social democratul a obtinut mai bine de jumatate din voturile alegatorilor

Ieri au avut loc alegeri pentru functia de primar in localitatea ieseana Sipote. Acestea au fost castigate de Partidul Social Democrat cu mai bine de jumatate din voturile celor care s-au orezentat la urne. Constantin Puiu, cel care a fost si primar interimar a castigat alegerile detasat si va ocupa in continuare functia din cadrul Primariei comunei Sipote. Desi pe liste erau inscrise 4.017 persoane, la urne s-au prezentat 1.711 alegatori, ceea ce a insemnat 42.59 la suta de votanti. In final, in urma desfasurarii scrutinului, candidatul PNL Ionel Nicuriuc a fost votat de 300 de persoane (18.3 la suta), candidatul PMP Petru Corlat a obtinut 450 voturi 24.5), iar Constantin Puiu (PSD) a adunat 961 voturi (57.2 la suta). In aceste conditii, PSD isi pastreaza mandatul obtinut si in vara anului trecut, cand fostul primar Dumitru Malii a reusit sa castige alegerile. Intre timp acesta a fost condamnat de o instanta de judecata pentru fapte de coruptie, iar oamenii din comuna Sipote au fost chemati ieri din nou la urne. La alegerile care au avut loc ieri nu s-au inregistrat incindente electorale. . "Felicitari colegului nostru Constantin Puiu pentru castigarea alegerilor. Ii doresc succes in acest mandat si sunt convins ca, impreuna cu echipa sa, va munci pentru dezvoltarea comunitatii pe care o reprezinta. Totodata le multumesc celor care s-au implicat activ in aceasta scurta campanie. PSD ramane cel mai mare partid din judetul Iasi, chiar daca, din interior, unii incearca sa destabilizeze si sa creeze false conflicte. Scopul meu este sa pastrez un PSD unit si echilibrat" , a spus Maricel Popa, presedintele interimar al PSD Iasi.