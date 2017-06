Concluziile APASATOARE ale sedintei CExN! Dragnea: "Am sperat ca situatia se rezolva" - LIVE TEXT

A doua sedinta a Comitetului Executiv National convocata de conducerea Partidului Social Democrat (PSD) a ajuns la final. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a rezumat toate deciziile luate in cadrul intrunirii cu membrii partidului, printre care si retragerea calitatii de membru de partid a premierului Sorin Grindeanu. Dragnea a pus accent pe evaluarea activitatii Guvernului Grindeanu, spunand ca o mare parte din vina pentru rezultatele slabe ale executivului o poarta Grindeanu insusi, el fiind singurul capabil sa deblocheze intreaga situatie incalcita in care se afla, in prezent, PSD-ul. Presedintele PSD a mai adaugat ca in ultima perioada a purtat mai multe discutii cu Grindeanu despre aceste probleme care au dus la actuala criza politica, premierul oferind asigurari ca vor fi rezolvate.



"Avem o masura prin care firmele care exploateaza in Romania, sunt OBLIGATE sa prelucreze ce au exploatat, tot in Romania, se vor creea locuri de munca si vom stopa defrisarile ilegale. Exista interesul sa NU se adopte o astfel de lege?



Fondul Suveran de Investitii: Un fond VITAL pentru dezvoltarea Romaniei, ati auzit ceva despre implementarea lui? NU!



Legea Preventiei: Am promis, in programul de Guvernare faptul ca oamenii de afaceri din Romania NU mai trebuie sa fie 'agresati' de stat. Relatie dintre stat si mediul de afaceri trebuie sa fie una de reprocitate, nicidecum agresiune. Astazi, oamenii de afaceri asteapta de URGENTA o astfel de lege. "



"Am avut astazi o sedinta CEx, in care s-a discutat situatia refuzului domnului Sorin Grindeanu de a-si prezenta demisia. In acest context, foarte multi colegi au propus EXCLUDEREA lui Sorin Grindeanu din PSD, decizie aprobata in unanimitate. Am analizat declaratia de presa de la Cotroceni cu privire la raspunsul lucrurilor spuse de noi. Ca ataresiau luat decizia de a depune luni o motiune de cenzura, iar miercuri sa fie votata. Nu ne-am dorit o asemenea situatie, am sperat ca, in urma CEx-ului de ieri, Sorin Grindeanu o sa inteleaga ca asa de democratia, asa sunt regulile si trebuie sa isi prezinta demisia. Daca si-ar fi dorit sa nu se lungeasca aceasta criza politica, am fi ajuns la o solutie amiabiala, in aceasta seara am fi avut un nou candidat si declansam instaurarea unui nou Guvern. Am vorbit despre ce s-a prezentat in acea analiza, una dintre problemele care a generat aceasta intarzierie este si lipsa unei coordonari din partea primului ministru.Am discutat astazi si despre demisiile ministrilor care au fot prezentate ieri, le-am spus colegilor mei un lucru pe care nu le-am spus ieri, pentru ca nu voiam sa influentez nicio decizie: Din pacate in ultimile doua luni de zile, majoritatea ministrilor veneau la mine si se plangeau ca nu reusesc sa aiba o comunicare coerenta, cu primul ministru. Am avut mai multe discutii cu Sorin Grindeanu, care m-a asigurat ca aceste lucruri se vor regla, din pacate nu s-au reglat. Pe parcursul acestor luni mai multi ministri au venit la mine si mi-au spus ca vor sa isi de-a demisia din cauza asta. PRIORITATEA mea ramane programul de guvernare a PSD."

In ce priveste criticile aduse evaluarii facute.



" S-a spus ca aseara sau ieri s-a luat act pentru prima oara de evaluare. Cand l-am propus pe Grindeanu, tot atunci am spus ca la finalul primului semestru vom face o evaluare a activitatii guvernamentale Trebuia sa fie preocuparea principala a guvernului sa faca aceasta evaluare luni seara am avut o intalnire cu mai multi colegi cu acest raport pe masa, cu dl Grindeanu. Nu a prea fost interesat de el mi se pare profund incorect modul in care s-a raportat la Darius Valcov In campanie vorbea destul de des cu dl Valcov si il aprecia in fata tuturor pe acest om, care a fost unul din cei mai importanti membri ai echipei care a redactat acest program de guvernare, daca nu cel mai important Darius Valcov e membru PSD. Dupa viteza in care se organizeaza toate aceste actiuni, devine clar ca nu e un plan facut pe genunchi ieri. Nici eu nici colegii mei nu am banuit ca aceasta intentie anuntata ca urmeaza o analiza a activitatii guvernamentale va starni asemenea scandal PSD e inca o data sub asediu, si nu e sub asediu politic In afara de o mica actiune de sprijin din partea USR, nu am vazut alte actiuni de sprijin politic Nu imi dau seama cine e in spate, dar o coordonare profesionista. E o fortare a rezultatului alegerilor si a bunului simt Discutam de un grup ilegitim care a ocupat Palatul Victoria fara sa mai aiba sustinerea politica Mi-am dat seama de ieri, am discutat din nou azi si toti au avut acelasi punct de vedere ca decizia noastra e corecta Suntem pregatiti, au inceput colegii sa lucreze impreuna cu ministrii la masurile care trebuie adoptate pentru a recupera rapid intarzierile Ne dorim ca saptamana viitoare sa putem purcede la constructia unui nou guvern."

