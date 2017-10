Concurenta pe un post din Primaria Iasi. Direct, sunt vizati taximetristii

Valentin Mocanu

Recent,a scos unimportant din cadrul institutiei, care implica si monitorizarea activitatii de taximetrie. Astfel, pe data de 9 noiembrie este programata proba scrisa pentru ocuparea postului dedin cadrul Directiei Tehnice si Servicii Comunitare.Astazi este termenul limita pentru depunerea dosarelor. Deocamdata, la concurs s-au inscris doi: Pavel Florin si Catalin Boghiu. Interviul va fi sustinut in termen de cinci zile de la data sustinerii probei scrise. Candidatii trebuie sa indeplineasca si o serie de conditii."Conditiile specifice de participare la concurs sunt urmatoarele: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul fundamental «stiinte ingineresti», ramura de stiinte «Inginerie mecanica, mecatronica, inginerie industriala si management», domeniile de ierarhizare «Inginerie mecanica» sau «Inginerie si management». Vechime în specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice este de minimum 2 ani, studii de masterat sau studii postuniversitare absolvite în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, în conditiile legii", se arata in anuntul publicat de primarie.Pana in acest moment, de activitatea Biroului se ocupa. Numele lui Valentin Mocanu este legat de un incident petrecut in timpul serviciului. Acesta l-a agresat pe colegul de birou, Gabriel Gherghesanu, motivul nefiind unul foarte clar. Gherghesanu nu ar fi pus la dispozitie o situatie privind deplasarile in teren ale angajatilor. In consecinta, Mocanu i-a aplicat un pumn. Gherghesanu si-a scos certificat medico-legal si a cerut despagubiri materiale. Si in acest moment, cei doi lucreaza in acelasi birou din Palatul Roznovanu.