Joi, 6 aprilie 2017, orele 10.00-14.00 va avea loc la sediul Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, etapa I a Concursului "Creativitate si inovatie in tehnica – Vitalie Belousov", concurs ce se desfasoara in cadrul proiectului educational "Pasi spre viitorul unei cariere de succes...".

Concursul este organizat de catre Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, in parteneriat cu Facultatea de Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi Iasi, Asociatia de Tineret "Euroferoviarii" Iasi si Fundatia Romana Pentru Dezvoltarea Invatamantului Feroviar Iasi.

Invitati la festivitatea de deschidere a concursului sunt prodecanul Facultatii de Mecanica, sef lucrari dr. ing. Lidia Gainginschi si directorul adjunct a Colegiului Tehnic "Mihail Sturdza", Iasi, prof. Irina Zamfirescu, monitor de calitate.

Proiectul a fost conceput in vederea identificarii celor mai eficiente modalitati de stimulare a interesului elevilor pentru o cariera in domeniul tehnic si de modul in care isi pot aduce contributia la dezvoltarea noilor tehnologii moderne. Activitatile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, creative si inovatoare, au ca obiective: reducerea abandonului scolar, continuarea studiilor, identificarea unei cariere profesionale corespunzatoare aptitudinilor fiecaruia si dezvoltarea unei cariere profesionale de succes in domeniul tehnic la elevii claselor VIII- XII.

Prrima etapa a concursului este dedicata creatiei tehnico-informatice/tehnologiiilor/abilitatilor practice pentru elevii din invatamantul gimnazial ( elevii claselor a VII si VIII-a).

Vor participa 10 scoli gimnaziale din judetul Iasi: 10 echipaje de la clasele a VIII-a si 9 echipaje de la clasele a VII-a, cu un total de 57 de elevi.

Probele de concurs constau intr-o proba teoretica – de verificare a cunostintelor teoretice dobandite pe parcursul pregatirii acestora in cadrul disciplinei educatie tehnologica; durata probei va fi de 1 ora - si o proba practica – care sa verifice abilitatile, creativitatea si inventivitatea concurentilor; durata probei va fi de 1,5 ore.

"Educatia nu se iroseste niciodata, asa ca fa-ti timp sa o faci ca lumea."

Concursul are ca obiectiv promovarea ideii de competitie si performanta la disciplinele care necesita dobandirea de competente tehnice/practice prevazute in curriculumul scolar. Probele concursului au fost concepute in vederea identificarii celor mai eficiente modalitati de stimulare a interesului elevilor pentru o cariera in domeniul tehnic si de modul in care fiecare isi poate aduce contributia la dezvoltarea noilor tehnologii.

Toate sectiunile au ca tema principala – creativitatea si inovatia in tehnica, dezvoltarea noilor tehnologii moderne.

Concursul promoveaza excelenta profesionala si valorile etice, creativitatea si inovatia participantilor, precum si fair-playul competitional.

Pe toata perioada de implementare a activitatilor se va avea in vedere respectarea de catre toti participantii si membrii echipei de implementare a principiului nediscriminarii si egalitatii de sanse.