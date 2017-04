Concurs de interpretare critica la Colegiul National Garabet Ibraileanu

Colegiul National „Garabet Ibraileanu" din Iasi organizeaza sambata, 8 aprilie 2017, Concursul de interpretare critica „Garabet Ibraileanu", cu sectiunea lucrare scrisa individuala (adresata elevilor claselor IV-XII) si sectiunea postere „Placerea lecturii si arta privirii" (adresata elevilor claselor VII-XII).

Concursul, cuprins in Calendarul concursurilor interjudetene/regionale scolare al MEN pentru anul 2016-2017 si in Calendarul activitatilor educative regionale 2017, aflat la a XIII-a editie, are ca obiectiv general cresterea interesului pentru experienta culturala si literara, dezvoltarea competentelor de comunicare, a metalimbajului specific literaturii si a schimbului de idei.

Activitatile se desfasoara in cadrul proiectului „Spiritul critic in context actual, european", avand ca parteneri Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Facultatea de Litere din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi, Colegiul National „Emil Racovita" Iasi, Colegiul National „Costache Negruzzi" Iasi, Casa de Cultura a Municipiului Iasi „Mihai Ursachi" si Asociatia ELPAR Iasi.

La editia din acest an si-au anuntat participarea peste 300 de elevi din judetele Botosani, Cluj, Iasi, Neamt, Olt, Teleorman, precum si din Chisinau - Republica Moldova.

Festivitatea de premiere are loc duminica, 9 martie 2017, la ora 10.00, la Colegiul National „Garabet Ibraileanu".