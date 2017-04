Concurs de SELECTIE a viitorilor elevi, organizat de Liceul Teoretic Miron Costin Iasi

Iasi a organizat, la finalul saptamanii trecute ( 7-8 aprilie 2017 - n.r.), o intalnire in cadrul Cercului semestrial al consilierilor educativi si al directorilor adjuncti cu tema "Praxis si reglementare in organizarea activitatilor educative extrascolare.".Activitatile de tip dezbatere si de tip workshop din cadrul acestei intalniri au fost gandite cu scopul de a oferi un cadru propice abordarii prin dialog a reglementarilor organizatorice ale activitatilor extrascolare in dimensiune praxiologica, prin implicarea elevilor in activitati intr-un cadru de siguranta majora, oferindu-le oportunitatea de a se dezvolta, de a-si cultiva aptitudinile si de a dobandi competente transversale in diferite contexte de invatare."Seria acestors-a incheiat cu un altcare face parte din traditia liceului anume de limba si literatura romana si matematica «Materom» - editia a X-a. Concursul s-a adresat elevilor claselor IV-VI ai scolilor din municipiul si judetul Iasi, fiind conceput atat ca o provocare pentrucapabili de, cat si ca o abordare interdisciplinara menita sa stimuleze creativitatea si spiritul competitional, bucurandu-se, de la an la an, de o participare tot mai numeroasa", a aratat, directorul de la Miron Costin.Pe de alta parte, avand in vedere interesul pentru inedit al elevilor participanti la concurs a inclus si o proba conceputa printr-o selectie atenta, documentata stiintific, in acord cu specificul varstei si al programelor scolare in vigoare, a unor sarcini de lucru care sa stimuleze creativitatea, gandirea si sa reflecte nivelul de cunostinte acumulate la cele doua discipline. De precizat ca, concurentii plasati pe primele locuri, de clasa a IV-a, pot opta pentru a studia direct la Costin.