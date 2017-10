Concurs important pentru ocuparea functiei de arhitect-sef. Ziua este decisiva

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Maine, Agentia Nationala a Functionarilor Publice () organizeaza un noupentru ocuparea functiei dein cadrul Primariei Iasi. Este a doua tentativa, dupa ce in urma cu ceva timp in urma organizarii concursului postul nu a fost ocupat. In acest moment, functia este detinuta temporar de arhitectul, cel care l-a inlocuit pe predecesorul Tudor Vericeanu.Proba scrisa este programata pentru maine. Dar, daca tura trecuta nu a vut contracandidati, maine la examen se prezinta si, un cunoscut arhitect din Iasi. Conform legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, candidatii pentru o functie publica de conducere trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, printre care si o vechime de minimum trei ani in specialitatea studiilor."Conditii: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul arhitectura sau urbanism, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, în conditiile prevederilor art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, în conditiile legii", se arata in conditiile de participare.