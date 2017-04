Concursul National Studentesc de Fizica "Dragomir Hurmuzescu", la Universitatea Cuza din Iasi

Facultatea de Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi organizeaza, intre 7 (astazi - n.r.) si 9 aprilie 2017, a VI-a editie a Concursului National Studentesc de Fizica "". Aici participa cei mai bunide la toate facultatile de Fizica din Romania - Iasi, Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca si Timisoara.Concursul, dedicat doar studentilor din ciclul de, se va desfasura pe doua sectiuni: studentii din anii I si II vor sustine o proba scrisa din disciplinele de studiu, iar studentii din anii III si IV vor prezenta comunicari stiintifice, pe baza proiectelor de cercetare individuale sau de grup.De la fiecare facultate de Fizica va participa cate o echipa formata din sapte studenti (doi studenti din anul I, doi din anul II si trei din anii III si IV). Probele vor avea loc in cursul zilei de sambata (maine - n.r.), 8 aprilie, iar rezultatele si premiile vor fi anuntate in aceeasi zi. Concursul studentesc "Dragomir Hurmuzescu" a fost initiat in 2012 de Facultatea de Fizica din Iasi aca o continuare a traditiei concursurilor dedicate studentilordintre anii 1957 - 1988.Ladin 2016, intr-un clasament neoficial dupa numarul de premii, Facultatea de Fizica de la Cuza a ocupat locul al II-lea, fiind depasita doar de echipa universitatii gazda, in anul respectiv aceasta fiind Universitatea Bucuresti.