Vasile Cretu

Ieri, judecatorii de laau schimbat radical verdictul dat intr-undecare il viza pe Vasile Cretu, fostulal comunei iesene Cotnari. Acesta a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunii dealaturi de o functionara din primaria condusa de el.In prima faza, magistratii de la Judecatoria Hirlau au decis achitarea luisi a Elenei Suzana Matris. Ieri, Curtea de Apel Iasi a stabilit o pedeapsa de doi ani pentru Vasile Cretu. Pentru ca mai avea cinci luni dedintr-un dosar finalizat in anul 2012, tot pentru abuz in serviciu, Vasile Cretu a ajuns la o pedeapsa totala de doi ani si cinci luni de inchisoare cu suspendare.De asemenea, nu mai are voie sa candideze niciodata la functia de primar.a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare. Vasile Cretu a fost trimis in judecata in acest nou dosar deoarece a eliberat Manastirii Neamt un titlu de proprietate pentru o suprafata de 12,07 hectare in comuna Cotnari, in conditiile in care stia ca o buna parte dinapartinea altor persoane din localitate.Plangerea penala a fost depusa de Maria Steclaru, care detinea o suprafata de 5.000 de metri patrati intr-un loc numit Tarlaua Roznovanu din comuna Cotnari. Femeia a lucrat in agricultura si i s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafata respectiva in baza Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar.Familia Steclaru a fost pusa in posesie in anul 1999, darnu i-a eliberat titlul de. Mai mult decat atat, Vasile Cretu a promovat la Judecatoria Hirlau o actiune de anulare a procesului-verbal de punere in posesie redactat in anul 1999 in favoarea familiei Steclaru. Cretu a pierdut procesul si in ciuda insistentelor familiei Steclaru de a emite si titlul de proprietate in baza procesului- verbal de punere in posesie, fostul primar de la Cotnari a refuzat.Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Hirlau au precizat in rechizitoriu ca Vasile Cretu avea baza legala sa elibereze un titlu de proprietate pentru o suprafata de 12,07 hectare Manastirii Neamt, dar nu avea dreptul sa tulbure proprietatea familiei Steclaru. Putea sa elibereze titlu de proprietate pentruin cu totul alta parte.Astfel, in anul 2010, Manastirea Neamt a formulat o actiune in instanta solicitand Comisiei Locale de Fond Funciar Cotnari, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 16 hectare teren din care i-au fost atribuite in etape 1,5 si respectiv 2,5 hectare urmand sa mai fie retrocedata diferenta de 12 hectare. Judecatoria Hirlau a admis cererea formulata de Manastirea Neamt dispunand retrocedarea suprafetei de 12,07 hectare in favoarea lacasului de cult."Cretu Vasile in calitate de primar al comunei Cotnari a dispus identificarea unor suprafete de teren compacte, in vederea punerii in posesie a Manastirii Neamt. Comisia Locala de fond funciar a identificat doua trupuri de teren in tarlaua Roznovanu insumand 12,07 hectare, insa pentru a obtine suprafete compacte au fost mutati toti proprietarii de teren de pe respectiva tarla, fiindu-le modificate amplasamentele topocadastrale inscrise in documentele de proprietate", se arata in rechizitoriul procurorilor din Hirlau.Fara sa tina cont de faptul ca cetatenii din Cotnari siaveau documente de proprietate pentru suprafetele respective in anul 2011, Cretu a emis titlu de proprietate Manastirii Neamt. In consecinta, Cretu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu impotriva intereselor persoanei.Pe data de 30.05.2012, Judecatoria Hirlau l-a condamnat pe Cretu la o pedeapsa de 5 luni de inchisoare cu suspendare tot pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Sentinta a ramas definitiva pe data de 22 ianuarie 2013 la Curtea de Apel Iasi. Si aceasta condamnare i se trage tot in urma refuzului de a pune in posesie o persoana din Cotnari.Astfel pentru ca Vasile Cretu refuza vehement sa-l puna inpentru 5 hectare de teren pe care le mostenea de la parintii sai, un cetatean din Cotnari, pe nume Dan Serban Tarnovetchi, a dat in judecata Primaria Cotnari. A castigat in instanta retrocedarea suprafetei respective, dar si plata cheltuielilor de judecata, precum si unele daune cominatorii. In total, Dan Serban Tarnovetchi avea de primit de la Vasile Cretu despagubiri in valoare de 19.207 lei. De precizat ca judecatorii au stabilit ca acesti bani sa fie platiti din buzunarul primarului si nu din bugetul local.