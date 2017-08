Condamnare RECORD! ZECI de ani de puscarie pentru un roman care a jefuit o banca

Barbatul care in luna iulie a anului trecut a jefuit o agentie bancara din municipiul Bistrita, folosindu-se de o arma de foc, a fost condamnat, in prima instanta, la 26 de ani si 8 luni de inchisoare, iar politistul pe care l-a impuscat atunci cand a fost capturat ar urma sa primeasca daune in valoare de peste 100.000 euro, potrivit sentintei publicate pe site-ul Tribunalului Bistrita-Nasaud. Acuzat de tentativa de omor calificat, jaf si ultraj, bistriteanul Dorin Sima (36 ani) s-a ales si cu pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor de a alege, de a fi ales in functii publice, de a detine, purta sau folosi orice categorie de arme, pe o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei.

Judecatorul a tinut cont, la pronuntarea sentintei, de calitatea de recidivist a inculpatului, aflat in arest preventiv inca de anul trecut in Penitenciarul Gherla.

"Constata ca faptele deduse judecatii au fost comise in stare de recidiva postexecutorie raportat la pedeapsa de 12 ani si 6 luni aplicata prin sentinta penala 635/2004 a Tribunalului Satu Mare, definitiva prin D.p. nr. 6866/2005 a ICCJ, din executarea careia inculpatul a fost liberat conditionat cu un rest neexecutat de 1.137 zile inchisoare. Constata ca faptele deduse judecatii au fost comise in concurs real (...), contopeste pedepsele principale aplicate prin prezenta in pedeapsa cea mai grea, de 21 ani inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse (5 ani si 8 luni inchisoare), rezultand pedeapsa principala finala de 26 de ani si 8 luni inchisoare", se arata in sentinta data de Tribunalul Bistrita-Nasaud. Politistul impuscat de Sima in timpul actiunii de capturare, care a avut loc la o saptamana dupa jaf, va primi circa 12.000 lei cu titlu de daune materiale si 100.000 euro cu titlu de daune morale.

Dorin Sima a contestat sentinta la Curtea de Apel Cluj, primul termen fiind stabilit pentru data de 22 noiembrie.

