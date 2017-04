Condamnat la zece ani de inchisoare pentru ca si-a ucis un coleg de suferinta

Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au decis condamnarea lui Romica Sion, de 52 ani, la o pedeapsa de zece ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de omor. Barbatul era un infractor cu acte in regula si inainte de sentinta data ieri. A fost eliberat din spatele gratiilor in toamna anului 2016.



In puscarie a stat in aceeasi celula cu victima sa. Atat agresorul cat si victima au fost condamnati in trecut pentru fapte comise cu violenta si au iesit din detentie in aceeasi perioada. Au continuat sa petreaca timpul impreuna si dupa eliberare, principala preocupare fiind consumul de alcool.



"În actul de sesizare s-a retinut ca în prima jumatate a anului 2016, atat inculpatul, cat si victima Roman Constantin, s-au eliberat conditionat din executarea unor pedepse privative de libertate, ambii venind sa locuiasa în imobile diferite, dar aflate la mica distanta unul de celalalt, în satul Alexesti, jud. Iasi. Inculpatul si victima obisnuiau sa consume împreuna bauturi alcoolice, pe fondul starii de ebrietate devenind violenti", au precizat anchetatorii.



"În seara de 21.10.2016, victima a intrat în locuinta inculpatului (în timp ce acesta din urma dormea) si l-ar fi lovit peste fata cu pumnul/palma. Inculpatul s-a trezit din somn, a luat de pe masa din locuinta un cutit cu care a aplicat victimei o singura lovitura în zona gatului. De asemenea, inculpatul a mai aplicat victimei lovituri în zona capului, cu coada din lemn a unei sape. În urma hemoragiei provocate de rana de la gat, care i-a afectat carotida si pachetul vasculo-nervos, Roman Constantin a decedat", au completat oamenii legii.