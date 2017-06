Conducerea CSM Politehnica Iasi si municipalitatea au fixat noul obiectiv al echipei de fotbal - LIVE VIDEO

In cadrul discutiilor avute astazi la Primaria Municipiului Iasi, intre primarul Mihai Chrica, Adrian Ambrosie, reprezentantul Comitetului Director la echipa de fotbal si Leonid Antohi, presedintele CS Politehnica Iasi, s-a dezbatut situatia echipei fanion a orasului si noile obiective incepand cu sezonul 2017 - 2018.

Acestia au aratat ca echipa nu trebuie sa se mai bata la retrogadare ca pana acum, obiectivul principal fiind clasarea intre primele sase echipe din campionat si implicit accederea in play-off-ul Ligii 1 si chiar atacarea unui loc care sa permita accesul intr-o cupa europeana.

Primarul Mihai Chirica a multumit celor implicati in echipa pentru performanta din sezonul trecut, insa a cerut ca Iasul sa obtina mai mult, dand asigurari ca municipalitatea va sprijini in continuare sportul iesean. Adrian Ambrosie a aratat ca colaborarea cu firma Fotbal Hebdo a impresarului Arcadie Zaporojanu este una buna si ca aceasta s-a angajat sa aduca jucatori de valoare in Copou, jucatori pentru care CSM Politehnica nu va plati nimic altceva in afara de salarii.

