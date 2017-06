Conducerea de la Institutul de psihiatrie intra in afaceri. Aceasta vizeaza industria farmaceutica

La sectia exterioara Sipote din cadrul Institutului dedin Iasi se vor dezvolta culturi demedicinale. Conducerea unitatii medicale a luat aceasta decizie, pentru ca ferma de animale nu era rentabila. Astfel, pe terenurile de la Sipote, spitalul va cultiva, topinambur sau"Dorim reorganizarea sectiei de la Sipote dupa ce, în urma unei analize privind activitatea de acolo, am constatat ca sectorul denu este rentabil. Se cheltuie mult cu hrana animalelor si salariile celor 19 angajati, iar veniturile sunt foarte mici. Vrem, astfel, sa ne orientam catre produse care se vând direct de pe teren dupa ce sunt recoltate. Ne intereseaza productia de plante medicinale", a declarat, managerul Institutului de psihiatrie Socola Iasi.Sectia Sipote are zeci de terenuri cultivate cu, porumb si grau. Acestea vor fi inlocuite cu plantatii de salcie sau salcam energetic care ar putea fi folosite la incalzirea sectiilor exterioare Barnova, Sipote, renuntand astfel la achizitia de lemne."Ne-am gândit ca va fi mult mai benefic sa ne orientam spre lavanda, topinambur sau ricin, aceste plante neavând nevoie de depozitare, totul facânduse mecanizat. Cei 19 angajati de la ferma vor fi mutati în sectorul medical, ei fiind îngrijitori si infirmieri, si, în acest fel, nimeni nu va avea de suferit, mai ales ca este deficit de personal. Vom vinde animalele si vom putea procura cu banii carne pentrupentru aproximativ un an si poate vom putea asigura si lemnele cu sectorul de salcie sau salcâm energetic pe care dorim sa-l înfiintam", a mai declarat dr. Gabriel Oprisanu. Sectia exterioara Sipote are aproximativ 200 hectare, teren agricol si livezi.