Scandalul momentului in Romania esteactivitatii Guvernuluide catre conducerea PSD. Aici insa lucrurile sunt foarte clare. Pentru prima data in Romania, un partid politic da dovada de responsabilitate si analizeaza la rece activitatea unui Executiv. Este cel putin ciudat de ce Sorin Grindeanu nu intelege sa, daca in urma analizei facute de partidul din care face parte reiese foarte clar ca nu si-a indeplinit obiectivele asumate in. In mod normal, conducerea PSD are DREPTUL sa schimbe atat premierul, cat si 1-2 sau chiar toti ministrii din Cabinet. Mai mult decat atat, conducerea PSD are chiarsa intervina si sa ia masuri dure in momentul in care un un minstru sau mai multi nu respecta programul de guvernare sau politica de masuri stabilita de partid.Citeste si: SURSE: Scenariu BOMBA! Excluderea lui Sorin Grindeanu din PSD ar putea fi VOTATA la CExN Oamenii nu voteaza Guverne, ci voteaza partide politice si programe electorale, iar PSD-ul condus de Liviu Dragnea a castigat alegerile de anul trecut cu un scor urias fata de celelalte partide si are tot dreptul sa numeasca ministri, premieri si Guverne care sa conduca Romania. Toti acestia insa, indiferent ca este vorba despre primul-ministru sau despre orice alt ministru, au obligatia de a pune in aplicare fiecare litera din programul de guvernare votat de romani intr-o proportie atat de mare. Ori in momentul in care premierul numit de PSD (nu mandatat printr-un vot al oamenilor) nu mai respecta programul de guvernare, este logic ca Liviu Dragnea si conducerea PSD sa-l schimbe din functie. In plus, nu trebuie uitat faptul ca Sorin Grindeanu a dovedit in cele cateva luni in care a fost premier ca nu raspunde doar in fata partidului, ci mai raspunde probabil si la comenzile altor servicii, de acolo de unde si-a racolat si cativa consilieri.Secretarul general adjunct al PSD,, a anuntat insa ca partidul va mai face o analiza pana la finalul acestui an.Citeste si: Secretele din sediul PSD. Sorin Grindeanu nu vrea sa demisioneze. Liviu Dragnea s-a manifestat destul de nervos "Toata valva asta creata folosindu-se surse din PSD sau analizele unor lideri al caror anonimat este total a bulversat scena politica romaneasca si ne face pe noi cei din PSD sa dam de cateva zile explicatii absolut inutile. Lucrurile pe fond sunt foarte simple. Partidul face o evaluare a activitatii guvernului si a implementarii programului de guvernare si nu e prima si singura pe care o vom face in acest an. Vor mai fi inca una sau chiar doua evaluari. Este foarte important pentru noi ca promisiunile din campanie sa le onoram 100 la suta. In acest sens, Guvernul in ansamblu trebuie sa fie mai mult decat activ ca sa putem recupra foarte multi ani pierduti de Romania si sa reusim sa rezolvam foarte multe din asteptarile pe care le au romanii. Niciodata nu mi-a trecut prin cap vreodata sa depunem o motiune impotriva propriului guvern. Niciodata Liviu Dragnea nu ne-a cerut in taina demisia lui Grindeanu. Foarte multe dintre lucrurile vehiculate sunt lipsite de logica. In PSD lucrurile sunt extrem de simple, cand facem o analiza si stabulim ca trebuie schimbati niste colegi din functii, acestia pur si simplu sunt schimbati. Niciodata in PSD in 27 de ani nu a existat un membru sa se incuie in birou, sa se lege de scaun, pe motiv ca-si doreste sa pastreze op functie. La noi nu se intampla asa! Toti membrii si simpatizantii nostri si cei care ne-au votat trebuie sa inteleaga ca facem toate eforturile ca partid, ca promisiunile din programul de guvernare sa devina realitate. Cand am spus ca dorim sa avem o tara prospera, din toate punctele de vedere si sa avem un viitor clar pentru copiii nostri daca asta inseamna ca trebuie sa schimbam ministri, secretari de stat si sa-i inlocuim cu alti colegi, care sa duca mai departe aceasta batalie. Asta vom face! La finalul primilor 4 ani de guvernare vom face bilantul iar oamenii sa spuna ca ati reusit sa facem foarte mult din ce ati promis. Bravo voua!", a declarat Codrin Stefanescu.