Conferinta de presa sustinuta de Emmanuel Macron si Klaus Iohannis - LIVE TEXT, VIDEO

0011



Romania este prima tara din regiune in care efectuati o vizita bilaterala. Este un moment simbolic, 2017, se implinesc 25 de ani de la intrarea in vigoare a tratatului de parteneriat cu Franta.



Vrem sa intarim parteneriatul strategic, in special in domeniul politic, economic si militar.



Ne-am exprimat dorinta de a colabora cu Franta, sarbatorirea centenarului de anul viitor, Franta purtand un rol benefic la acest lucru.



De asemeana suntem cea mai mare populatie francofona din regiune;



Foarte multi lucreaza in Franta, contribuind la consolidarea Frantei.



Europa sociala trebuie sa fie, in primul rand, bazata pe o viziune unitara. Romania va acorda o sustinere consistenta proiectului Europei. Ne dorim sa participam de la inceput.



Obiectivul la spatiul Schengen ramane unul important



Domnule presedinte, aceasta vizita este un excelent prilej de a lucra impreuna la consolidarea noastra si a Europei.





Am vorbit despre relatiile bilaterale, ne va permite sa continuam sa intarim prezenta sectorului privat francez.



O relatie bilaterala se construieste si pe baze economice, baze pe care vrem sa le consolidam



O cooperare care trebuie incurajata in continuare. Aceste trei acte semnate, va consolida acest parteneriat.



Am vorbit despre interesele noastre comune. Ati vorbit despre un subiect important pentru tara dumneavoastra, avem o vointa comuna de a lucra impreuna.



As dori sa explic o neintelegere in presa romaneasca: Noi nu ii vom impiedica pe transportatori sa lucreze.



Trebuie sa ajungem la un nou acord, ca aceeasi munca sa fie renumerata la fel in fieacare tara



Ne dorim ca cei care lucreaza in tara, sa o faca in mod corect si concurent



O sa avem un fond comun de aparare, vrem o Europa care va fi capabila sa se apere



Ministrii nostri se vor consulta ca sa existe un asemenea fond comun



Dorinta noastra este ca Europa sa mearga inainte



Stim ca dorinta dumneavoastra e de a intra in spatiul Schengen



Stim ca eforturile tarii dumneavoastre au fost imense



Pot sa spun ca Europa spatiului Schengen, NU functioneaza normal



Trebuie avuta in vedere tranformarea spatiului Schengen,



Trebuie sa avem un parteneriat demn de eforturile pe care le-ati facut.



Stiu ca sunteti ferm hotarat sa integrati Romania intr-o Europa care merge bine.



Imi doresc sa avem o discutie loaiala, ambitioasa, sa fiti un partener deplin in aceasta Europa, cu drepturi depline.



Am decis sa lucram impreuna, in urmatoarele saptamani, pentru a putea avea o asemenea Europa



Pentru noi, acest parteneriat este unul istoric si extrem de important.



Presedintele Frantei,a ajuns in. Seful statului francez a ajuns la, unde il asteaptaIn aceste momente, cei doi sefi de stat sustin o conferinta de presa comuna.: Imi face o deosebita placere sa va am oaspete aici, la Bucuresti;Multumesc domnule presedinte, imi face o mare placere sa fiu astazi aici. Sunt astazi aici, pentru ca avem un parteneriat strans, si pentru ca, astazi, suntem inaintea unui an care va marca un moment istoric pentru dumneavoastra.

15.30 Intrebari presa



Q: Ati putea sa fiti mai concret in ce priveste detasareaa lucratorilor?



Macron:

As vrea sa nu fie nicio ambiguitate in ce priveste transportul rutier. Sunt doua subiecte diferite. Cand vb despre transportatorii rutieri care angajeaza romani la costuri romanesti in Franta acest lucru intra in acordul privind transporturile. Este vb de problematica detasarii lucratorilor. Sectorul transportului rutier acopera o realitate care nu se refera doar la lucratorii detasati. Asta nu are nicio legatura cu directiva privind transportul rutier, care este discutata in alt cadru. Nu accept ca un transportator francez sa faca dumping social angajand lucratori din tari cu salarizare redusa



Iohannis:

Este foarte important sa evitam implicatiile excesive in aceasta speta. Putem sa observam in Europa de Vest apare tot mai des aceasta dicutie privind social dumping, evitarea unor cheltuiel sociale. Nu pot sa spun ca sunt pro sau contra, sunt aspecte care trebuie discutate de specialisti. Nu o sa stau eu si presedintele Macron sa elaboram un draft al acestei directive. Sunt lucratori care aparent incearca sa eludeze sistemul dar sunt si lucratori din Roma ia care vor sa lucreae in Germania, Franta.



Trebuie sa vedem aceste nemultumiri pe de p parte in Europa de vest si dorinta unora de a trai mai bine Inseamna ca directiva nu este suficient de clara si suficient de buna. Am fost de acord inca din iunie ca trebuie sa facem directiva mai clara si mai eficienta pentru toata lumea. Este foarte important sa se evite anumite confuczii. Nimeni nu doreste sa evite competitia. Nu este suficient sa se rescrie directiva, este nevoie de o cooperare mai intensa intre sistemele sociale din toata europa, este nevoie de un control mult mai bun. Daca abordam aceste lucruri cu seriozitate, sistemul va functiona mai bine, fara aceste suspiciuni ca unii iau locul de munca al celorlalti. Regulile europene au fost construite pentru a inlesni convergenta, o dezvoltare care ne duce pe toti pe aceeasi treapta a nivelului de trai. Se cunoaste ca exista agentii care exploateaza diferenta pentru a avea ele castig. Ceea ce imi doresc eu, si presedintele Macron este sa facem lucrurile pentru o abordare corecta si echitabila pentru toata lumea. Nimeni, absolut nimeni nu are intentia sa creeze conditii favorabile pentru unii si defavorabile pentru altii. Ne dorim o directiva pentru detasare si o directiva pentru transport.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.