Astazi, 20 iunie, incepand cu ora 13.00, la sediul DIICOT Iasi, a avut loc o conferinta privind masurile luate intr-un dosar penal de trafic de minori. Concluziile vin in urma perchezitiilor efectuate, la data de 19 iunie, in zona Pacuret.

Grupul infractional a actionat pe raza municipiului Iasi, acolo unde au avut loc peste o suta de furturi, in care minorii implicati furau sub coordonarea parintilor.



Ancheta in Franta este in desfasurare.



Parintii se foloseau de minori cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani deoarece stiau ca acestia nu pot fi trasi la raspundere din punct de vedere legal, urmand ca acestia sa fie trimisi in Franta pentru a opera. Intre ei existau diferite grade de rudenie, iar grupurile de hoti nu aveau un lider. Orice parinte care pleca in Franta era insotit de copiii rudelor. La Iasi au fost puse sub acuzare 10 persoane pentru trafic de minori. In prezent, o parte dintre minori se afla in centre de plasament, iar altii in Franta.



In anul 2016 s-au realizat schimburi de informatii intre Politia Romana si politia din Franta, moment in care a fost incheiat si un acord de colaborare. Totodata, in luna mai a aceluiasi an a inceput ancheta privind traficul de minori si furturile operate de acestia.



Prejudiciile cauzate de furturile minorilor in Franta se ridica la suma de 600.000 de euro, iar in Romania ajung la aproximativ 40.000 de lei. In Franta, fiecare minor fura aproximativ 800 de euro pe zi.



Politistii francezi veniti la Iasi, in cadrul acestei anchete, s-au declarat multumiti de colaborarea dintre cele doua tari, insa nu au oferit prea multe detalii despre ancheta desfasurata in Franta. Ei au precizat, insa, ca tiganii fura atat de la turisti, cat si de la cetateni francezi, dand astfel un sentiment de nesiguranta tuturor cetatenilor.



La conferinta au participat reprezentanti ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate () Iasi, procurori DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi si reprezentanti ai Directiei de Politie Judiciara din