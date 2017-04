Centrul de Studii Europene din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza, in perioada 19-20 mai 2017, conferinta internationala EURINT 2017 | European Union at crossroads: building resilience in times of change.

Evenimentul face parte din seria conferintelor EURINT ce a fost lansata in anul 2013, in cadrul programului Jean Monnet. In cadrul conferintei vor fi dezbatute subiecte actuale despre contextul economic, social si politic din UE la care vor participa cercetatori, cadre didactice, experti, incurajand astfel schimbul de idei si opinii.

Uniunea Europeana se confrunta astazi cu provocari la nivel economic si politic. Provocarile economice sunt asociate cu recuperarea post-criza, in timp ce provocarile politice rezulta din ascensiunea discursului nationalist si populist prezent tot mai mult in statele membre. In acest context, cea de a sasea editie a EURINT va fi dedicata evaluarii capacitatii de rezilienta a UE, de a reactiona la aceste provocari.

La aceasta editie si-au anuntat deja participarea experti din domeniu, cercetatori, membrii ai societatii civile din Romania si strainatate.

Editia din acest an va fi organizata in colaborare cu European Union Institute for Security Studies (EUISS). In cadrul unui sectiuni speciale, expertii EUISS vor prezenta rezultatele evaluarii capacitatii de rezistenta a UE la nivel international, la aproape un an dupa publicarea „Strategiei globale pentru Uniunea Europeana”, document lansat in iunie 2016 de catre Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.

Termenul limita pentru inregistrarea participantilor este 31 martie 2017.

Lucrarile prezentate vor fi publicate revista CES Working Papers (indexata BDI) sau in volumul conferintei EURINT proceedings (indexat Thomson Reuters).