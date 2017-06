In cadrul seminariilor stiintifice de la Departamentul Cercetare al Facultatii de Biologie din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi, joi, 15 iunie 2017, incepand cu ora 11,00, in sala B-460, se va desfasura Conferinta „Principii ale ecotoxicologiei cu aplicatii in evaluarea calitatii mediului”.

Prezentarea va fi sustinuta de dr. Stefan-Adrian Strungaru - ACS, Departamentul de Cercetare al Facultatii de Biologie, UAIC.