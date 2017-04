Conflict aprins intre doua trusturi media cunoscute! Acuzatii grave: "Digi24 este tribuna Rusiei!"

Protestul #rezist a fost asumat deopotriva, in principal, de Digi24 si Hotnews, care au difuzat intens imagini din piata Victoriei, incurajand romanii sa iasa in strada pentru a opri derapajele PSD. Intre cele doua trusturi media, care pana acum se sustineau reciproc si functionau practic pe aceeasi linie editoriala, pare sa se fi declansat un conflict pe o tema extrem de sensibila, Rusia lui Putin.

Mai multe surse din piata media au dezvaluit ca patronul Digi24, Zoltan Teszari, ar fi bun prieten cu presedintele Rusiei si ca acesta l-ar fi ajutat pe afaceristul oradean sa-si dezvolte business-ul. Pare ca si cei de la Hotnews au aflat acest lucru si intr-o postare pe facebook, redactorul sef, Cristian Pantazi acuza practic Digi de o apropiere exagerata de rusi.

Controversatul Alexander Dughin, ideologul Kremlinului, si-a lansat saptamana aceasta o carte in Romania. La eveniment a fost prezent un singur post TV, mai exact Digi24, care a si transmis imagini pe aceasta tema.

Iata postarea lui Cristian Pantazi, prin care acuza practic Digi24 de derapaje pro Rusia.

„Despre Dughin si Digi 24: anomalia pe care o observasem aseara la conferinta acestui ideolog dezaxat nu a fost o coincidenta. Singurul microfon de pe masa era al Digi 24, singurul interviu difuzat in presa mainstream a fost la Digi 24. Nu e o dezmagire, e doar o confirmare a unei intuitii pe care o am de mai multa vreme, aceea ca agenda postului cunoaste derapaje ingrijoratoare din timp in timp. Sigur ca nu arata ca Antena 3 si Rtv. Dar am vazut Interviuri extrem de dese cu ambasadorul rus, tribuna oferita lui Nariskin, tribuna oferita unor lideri maghiari din grupari si partide extremiste, plus multe stiri scrise fara aparat critic despre Rusia. La ele se adauga evitarea unor subiecte precum averea lui Dragnea, dar si adapostirea unor personaje media precum Dragos Patraru. In urma cu saptamani bune am decis sa nu mai apar la Digi, unde mergeam cind si cind ca invitat. Astea sint motivele. Pacat ca o audienta premium e tratata asa, pacat de oamenii super-ok din acest post. Sper totusi ca lucrurile sa revina la normal”, a scris Pantazi pe facebook.