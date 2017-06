Consilier juridic cercetat pentru fapte de coruptie, avansat pe un post de sef la un spital din Iasi

Postul de sef Serviciu Administrativ Tehnic de la Institutul deSocola din Iasi a fost ocupat de un, cercetat recent pentru fapte de. Gina Grecianu a fost singurul candidat la concursul organizat de unitatea medicala. Aceasta ocupa de ani de zile postul de consilier juridic in cadrul institutului.In urma cu doi ani, consilierul juridic Grecianu a fost cercetat de procurorii de laIasi intr-un dosar de coruptie unde au fost implicate mai multe persoane cu functii de conducere din unitatea medicala, printre care si managerul din acea perioada. Dosarul a vizat organizarea si desfasurarea unui concurs pentru un post de referent in cadrul Institutului de psihiatriedin Iasi.Gina Grecianu a fost membra a comsiei de examinare, fiind acuzata de abuz in serviciu si fals intelectual. Judecatorii de la Tribunalul Iasi, dupa ce au finalizat dosarul privind savarsirea faptelor de coruptie, au dispus achitarea in cazul consilieruluipentru abuz in serviciu pe motiv ca fapta nu exista.