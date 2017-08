Consiliere, suport si protectie pentru copiii din judetul Iasi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Proiectul "", derulat in perioada aprilie 2016 – august 2017 de catreîn parteneriat cuIasi, a ajuns la final. Acest program si-a propus dezvoltarea serviciilor specializate în reabilitarea copiilor expusi la violenta, in cadrul familiilor sau scolilor, din zonele urbane si rurale ale regiunii de Nord Est. Astfel, s-a incercat asigurarea protectiei si mentinerea sanatatii si sigurantei la un nivel optim.In aceasta perioada, zece comunitati locale din judetul Iasi si-au dezvoltat modele de raspuns comunitar la cazurile de expunere la violente a copiilor, participand la sase workshop-uri. In cadrul proiectului, 54 de membri din structurile comunitare consultative locale au invatat cum sa asigure protectia copiilor expusi laTotodata, 52 desi familiile acestora au beneficiat de servicii integrate desisau consiliere si asistare sociala, in timp ce 554 deau reusit sa invete sa foloseasca metode pentru prevenirea violentei asupra copiilor. Tot in aceasta perioada s-a incercat informarea si sensibilizarea comunitatilor rurale cu privire la efectele expunerii copiilor la violenta prinAstfel, au avut loc 25 de reprezentatii de teatru forum si au fost informati 2116 reprezentanti ai comunitatilor rurale alaturi de cei din municipiul Iasi, printre care copii, adolescenti, parinti, delegati ai Politiei sau ai primariilor locale."Prin personajul meu am înteles mai bine cât de mult rau pot face cuvintele si sper ca si cei care au asistat la reprezentatiile noastre au vazut acest lucru. Am avut ocazia sa vad conflictul din piesa din mai multe unghiuri si am învatat si eu, la fel ca publicul, sa iau atitudine si sa spun nu violentei. Ceea ce a facut fiecare reprezentatie speciala au fost interventiile copiilor: deveneau si ei actori alaturi de noi si îmi dadeau sentimentul ca am produs o schimbare, ca ceea ce facem noi nu e în zadar", a povestit un voluntar din cadrul proiectului.Salvati Copiii Romania este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, non-profit, care promoveaza din 1990 drepturile copilului in Romania, in acord cu Conventia Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este membra a Salvati Copiii International, cea mai mare organizatie independenta din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari.