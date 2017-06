Consilierii judeteni PMP cer urgentarea reabilitarii drumului judetean din Barnova

Consilierul judetean PMP, Alin Aivanoaei, va cere astazi presedintelui CJ Iasi, Maricel Popa, sa lamureasca situatia drumului judetean din Barnova si sa urgenteze reabilitarea acestuia.

De ani de zile, locuitorii comunei Barnova asteapta ca autoritatile publice locale si judetene sa se tina de cuvant si sa reabiliteze DJ247A Barnova – DN 24 intrucat singura lor cale de acces si conexiune cu municipiul Iasi se afla intr-o stare avansata de degradare. Drumul judetean este impracticabil, facand ca fiecare drum sa fie un cosmar.

Zilnic, oamenii sunt nevoiti sa fie victimele neputintei autoritatilor care nu au gasit solutia potrivita pentru a asfalta drumul spre una dintre cele mai cautate si apreciate comune din judetul Iasi. Oamenii au rabdat, au mers la vot in speranta faptului ca li se va rezolva principala nemultumire, dar nimic nu s-a schimbat.

"Subliniez faptul ca inca din mandatul trecut s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la acest sector de drum iar la inceputul acestui an s-a votat, printr-un proiect de hotarare, pentru proiectarea si scoaterea la licitatie a lucrarilor de reabilitare a DJ 247 A. Ca urmare a deciziei consilierilor judeteni, la mijlocul lunii februarie au fost semnate contractele privind proiectarea si reabilitarea DJ 248B Budesti - Hadambu si DJ 247A Barnova - DN 24. Conform precizarilor presedintelui CJ Iasi, pentru drumul DJ 247A proiectul urma sa fie realizat in 8 saptamani, iar lucrarea in 9 luni. Totusi, desi suntem la mijlocul lunii iunie, nici pana la acest moment nu s-a schimbat nimic, locuitorii comunei Barnova fiind nevoiti sa circule pe acelasi drum plin de gropi", a declarat Alin Aivanoaei.