Consilierul juridic din cadrul CET Craiova si-a ucis cel mai bun prieten pentru 3000 de euro

Claudiu Stoica, consilier juridic in cadrul CET Craiova, si-a ucis pe data de 17 august 2017 cel mai bun prieten, pentru 3.000 de euro. Criminalul a fost arestat pentru omor calificat, informeaza Adevarul.

Anchetatorii au stabilit ca autorul crimei si-a imprumutat victima cu 3000 de euro. Lucian Dinulescu i-a promis consilierul juridic din cadrul CET Craiova ca va cumpara o masina, pe care o va vinde mai departe cu un pret mai mare si vor imparti profitul. Victima nu s-a tinut de cuvant, asa ca si nici nu i-a inapoiat banii lui Claudiu Stoica, asa ca acesta s-a hotarat sa il omoare pe fostul lui coleg. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au stabilit ca autorul crimei a premeditat totul. „Autorul si-a imprumutat victima cu 3.000 de euro, in anul 2016, pe care nu i-a mai restituit. Pe acest fond, inculpatul a luat hotararea de a-l omori. S-a dotat cu o secure tip cosor si cu un cutit, pe care le purta tot timpul in masina personala, asteptand momentul prielnic pentru a pune in executare fapta“, au declarat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.

Consilierul juridic din cadrul CET Craiova a incercat sa ascunda urmele crimei, insa a uitat la locul faptei arma cu care si-a injunghiat cel mai bun prieten. „Ulterior crimei, inculpatul a parasit, cu acelasi autoturism, locul producerii faptei, continuandu-si deplasarea pana la podul din zona Bralostita, unde a aruncat in Jiu cutitul. Apoi s-a deplasat in Padurea Arginesti, unde a aruncat hainele si incaltamintea victimei, dar si tricoul sau si undita pe care o folosisera la pescuit. Insa, cosorul l-a uitat la locul faptei“, au mai precizat procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.

