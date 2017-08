Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Anularea concursului pentru postul dela undin Iasi a determinat membrii Consiliului de Administratie (CA) sa ia o decizie. Recent, reprezentantii CA de la spitalul orasenesc Hirlau au hotarat in urma unei sedinte sa se reia intreaga procedura de organizare a acestui concurs.La examenul organizat la inceputul lunii august 2017 au participat doi: ec. Teodor Pricop care este si manager interimar si asistenta medicala Oana Manolachi de la Spitalul de Recuperare din Iasi. Dupa desfasurarea probelor, Pricop a obtinut nota 9.31, iar Oana Manolache, nota 6.50.In aceste conditii, comisia dea decis ca Pricop sa fie declarat admis. Desi situatia parea clara, lucrurile au luat o cu totul alta intorsatura. Asistenta de la Spitalul de Recuperare a contestat rezultatul, iar comisia de contestatii i-a admis cererea si totul a fost anulat. In contestatia depusa de candidatul Oana Manolache se arata ca din comisia de concurs lipseste tocmai un observator din partea pacientilor, lucru stipulat in lege, dar care nu a fost luat in calcul de organizatori."Am reusit ca de pe urma contestatiei depuse sa anulez concursul. Este o veste buna si sunt bucuroasa. S-a ajuns aici pentru ca a fost un viciu de procedura. In comisia de concurs trebuia sa fie si un observator, iar acest lucru nu s-a intamplat. Drept urmare, contestatia a fost acceptata, iar acum concursul ar urma sa fie reluat", a sustinut Oana Manolache, imediat dupa concurs. Noua procedura de organizare a concursului va avea loc la sfarsitul lunii septembrie 2017.a decis sa se reia toata procedura de organizare a concursului pentru postul de manager, dupa ce examenul anterior a fost anulat. Concursul ar putea avea loc in septembrie 2017 sau poate chiar in luna octombrie, pentru ca trebuie constituite comisiile formate din specialisti. Chiar si la inceputul lunii viitoare, inca este perioada de concedii si nu cred ca se vor putea forma comisiile de concurs", a declarat Iulian Cozianu, presedintele SindicatuluiIasi.