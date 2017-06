Consiliul Judetean Iasi cauta fonduri europene pentru modernizarea Spitalului pentru Copii Sf. Maria

Reprezentantii Consiliului Judetean Iasi au transmis in vederea finantarii prin aplicatia electronica my SMIS catre Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Est - organism intermediar pentru Programul Operational Regional (POR 2014-2020) - „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi".

Programul este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si a fost adoptat de Comisia Europeana in vederea accesarii fondurilor europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

"Proiectul propus se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei Prioritare 3-Sprijinirea tranzitiei spre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B — cladiri publice. Valoarea totala a investitiei „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", este de 121.476.139,00 lei (inclusiv TVA). Contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi pentru cofinantarea proiectului va fi de 27.381.174,00 lei (inclusiv TVA), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si echivalentul a 2% din valoarea eligibila a proiectului, in suma de 1.881.899,30 lei (inclusiv TVA)", au precizat sefii judetului.

Cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul propriu al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi.

Totodata, Consiliul Judetean va asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

"Este singura unitate medicala multidisciplinara care asigura servicii unice pentru segmentul de varsta 0-18 ani, din intreaga Moldova si reuneste aproape toate profilele medicale, deservind peste 800 de mii de copii, potentiali pacienti. In prezent, cladirea in care functioneaza spitalul este mare consumatoare de energie, astfel ca este imperios necesara realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare, cu interventii atat la instalatii (electrice, termice, sanitare), cat si la nivel arhitectural (tamplarie, anvelopare, eficienta energetica). Raportul de audit energetic a evidentiat un grad de protectie termica foarte slab al cladirii si implicit imposibilitatea satisfacerii exigentelor minime de confort. Planseul superior este termoizolat cu zgura de furnal in grosime de 12 cm, iar planseul inferior nu este izolat termic; tamplaria exterioara de la ferestre si usi este din lemn sau metalica, doar un procent de cca 10% fiind inlocuita cu tamplarie din aluminiu sau PVC cu geam termopan; ferestrele sunt prevazute cu doua foi de sticla obisnuita, de 4 mm grosime. Usile de acces in cladire sunt din tamplarie metalica cu geam simplu. In aceste conditii, investitia va contribui la cresterea eficientei energetice. Se impun masuri de protectie termica suplimentare pentru incadrarea constructiei intr-o clasa energetica corespunzatoare, in concordanta cu legislatia si normativele in vigoare", au mai aratat reprezentantii CJ Iasi.

Concret, prin acest proiect se urmareste cresterea eficientei energetice si reducerea puntilor termice la nivelul cladirii prin realizarea de lucrari de reabilitare termica a cladirii; cresterea eficientei energetice si reducerea puntilor termice la nivelul cladirii prin realizarea de lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si de furnizare a apei calde; reducerea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile prin instalarea unui sistem de panouri solare ca forma alternativa de producere a agentului termic necesar obtinerii apei calde; reducerea consumului anual de energie pentru incalzire/racire/ventilare si asigurarea unei calitati ridicate a aerului interior la nivelul cladirii prin lucrari de instalare si modernizare a sistemelor de climatizare si ventilare mecanica; monitorizarea eficienta a consumurilor de energie la nivelul cladirii; scaderea consumurilor de energie electrica la nivelul cladirii; modernizarea unui numar de 5 ascensoare; realizarea de lucrari de interventie neeligibile in cadrul proiectului, constand in realizarea unei instalatii de distributie a gazelor medicale, realizarea unei instalatii electrice de paratrasnet si priza de pamant, pregatirea personalului de exploatare a noilor echipamente.