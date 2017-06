Consiliul Politic al USR se reuneste sambata pentru a decide daca Nicusor Dan revine in partid

Consiliul Politic al Uniunii Salvati Romania se reuneste, sambata, pentru a decide daca fostul presedinte al USR, Nicusor Dan, va reveni in partid.

La aceasta intalnire se va hotari modul in care partidul se va raporta fata de referendumul privind definirea familiei in Constitutie, fapt care l-a determinat pe Nicusor Dan sa demisioneze.

Potrivit News.ro, pe 31 mai, Biroul National al USR a decis ca partidul sa se pozitioneze impotriva referendumului initiat de Coalitia pentru Familie pentru definirea familiei ca bazata pe uniunea liber consimtita dintre barbat si femeie.





A doua zi, Nicusor Dan si-a anuntat demisia nu doar din calitatea de presedinte al partidului, cat si din calitatea de membru al USR.

Presedintele demisionar al USR, Nicusor Dan, a declarat ca in cazul in care un organism de conducere al partidului superior Biroului National va anula decizia de pozitionare a formatiunii pe problema familiei, el se va intoarce in USR, precizand ca in caz contrar va astepta sa apara un partid in care sa se regaseasca.

Consiliul Politic va trebui sa decida calea de urmat de catre partid dupa demisia din partid a presedintelui Nicusor Dan. Consiliul poate valida sau invalida decizia Biroului National care a dus la demisie, cea legata de pozitionarea USR fata de referendumul privind familia.