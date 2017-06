Copiii de la CSM Poli Iasi, campioni la “Novum Fotbal Festival”

Echipa ieseana pregatita de prof.a facut spectacol la turneul de la, cucerind trofeul dupa victorii pe linie si cu un golaveraj impresionant: 50-5!In faza grupelor,a învins clar formatiile C.S. Infinity Tarnaveni (scor 11-3), AS Elita Nazna (12-1) si CSM Avantul Reghin (19-1). In semifinale, iesenii au trecut de echipa locala CS Juvenes Verde Tg. Mures cu scorul de 3-0, iar în finala au învins Viitorul Nasaud cu 5-0.Lotul echipei iesene a fost alcatuit din urmatorii jucatori: Axinte Catalin, Rosu David, Constantiniu Didi, Gheorghiu stefan, Timofte Rares, Stoica Filip, Vasilachi Yanis, Dobrea Denis, Urbanovici Ianis, Amironesei Malin, Boz Andrei. Atacantul iesean Ianis Urbanovici a fost desemnat golgeterul turneului. Clasament final categoria 2007:1. CSM Politehnica Iasi2. Viitorul Nasaud3. CS Juvenes Verde Tg. Mures4. CSM Dorna Vatra Dornei5. Infinity Tarnaveni6. Academia Brosovskzy Arad7. Alma Sibiu8. scoala de Fotbal Liviu Antal Sighisoara9. Avantul Reghin10. AS Elita Nazna11. Transilvania Medias12. CS Juvenes Albastru Tîrgu-Mures