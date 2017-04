Copila decedata in imprejurari dubioase. Descoperirea socanta a fost facuta de catre mama ei

Incidentul oribil a avut loc in cursul acestei dimineti, in satul Hartoape, comuna Vanatori.



O fetita de numai 7 ani a murit in conditii suspecte, dupa ce in urma cu cateva ore se jucase cu o radiera. Solicitarea prin 112 a fost facuta de catre mama fetitei care a anuntat initial ca fiicei sale i s-a facut brusc rau. La fata locului a intervenit un echipaj SAJ Iasi, care au incercat sa o resusciteze pe copila, insa aceasta nu mai dadea semne de viata, medicii declarand in cele din urma decesul.



"Echipajul medical SAJ Iasi dirijat la locul solicitarii au gasit minorul in stop cardio-respirator, dupa care s-au aplicat de urgenta menevrele de resusitare, insa fara nicio sansa de reusita. In cele din urma a fost declarat decesul", ne-a precizat Nicolai Pralea, purtator de cuvant SAJ Iasi.



Fata nu prezenta urme de violenta pe corp, ci doar a acuzat ca se simte foarte rau. Polistii au intervenit la fata locului si au dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea imprejurarii in care s-a produs decesul.