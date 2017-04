Copila moarta in conditii suspecte. Politistii incearca sa desluseasca misterul - FOTO

• Moarte invaluita in mister, intr-o comuna din judet • Politistii au demarat o ampla ancheta in acest caz pentru a deslusi misterul • Familia indurerata nu-si explica cum de s-a produs o asemenea tragedie



Un incident oribil s-a produs in cursul diminetii de marti, in satul Hartoape, comuna. Ode numai sapte ani a murit in conditii suspecte. Solicitarea prin 112 a fost facuta de catre mama copilei, care a anuntat initial ca fiicei sale i s-a facut brusc rau. La fata locului a intervenit un echipaj al Serviciului de ambulanta Judetean (SAJ) Iasi. Medicii au preluat micuta de pe traseu unde s-au intersectat cu masina parintilor Emanuelei Kandalusa. Echipajul medical a incercat sa o resusciteze pe copila, insa aceasta nu mai dadea semne de viata, medicii declarand in cele din urma decesul."Echipajul medicalIasi dirijat la locul solicitarii au gasit minorul in stop cardio-respirator, dupa care s-au aplicat de urgenta menevrele de resusitare, insa fara nicio sansa de reusita. In cele din urma a fost declarat decesul", a precizat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant SAJ Iasi.Fata nu prezenta urme de violenta pe corp, ci doar a acuzat ca se simte foarte rau. Politistii au preluat cazul si au dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs decesul.