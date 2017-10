Coreea de Nord pregateste un atac devastator! Nimeni nu se poate feri de el!

Amenintarile cu un razboi nuclear din partea Phenianului sunt din ce in ce mai dese insa liderul nord-coreean Kim Jong-un ar avea pregatite si alte planuri distrugatoare. Un raport al cercetatorilor de la Belfer Centre of Harvard University’s Kennedy School dezvaluie ca regimul de la Phenian intentioneaza sa foloseasca arme biologice impotriva celor care sunt contra lui, informeaza EVZ.

Potrivit raportului, dictatorul foloseste un laborator secret unde pregateste in secret un atac prin care ar expune lumea maladii extrem de periculoase, precum horela sau antraxul.

Cercetatorii sustin ca in cazul unui atac de acest fel nu se vor folosi arme biologice ca incarcatura balistica, ci ca planul este sa fie trimisi ”vectori umani” deghizati in personalul unei firme de curatenie care sa raspandeasca in secret agentii patogeni.

„Teoretic, este posibil ca nord-coreenii, deghizati in personal de curatenie si dezinfectie, sa poata imprastia agentii biologici cu niste pulverizatoare de rucsac. O alta posibilitate este aceea ca nord-coreenii sa introduca agentii patogeni in rezervele de apa din zonele metropolitane”, se arata in raportul citat.

Phenianul are in acest moment 200.000 de militari afiliati fortelor speciale care pot face astfel de operatiuni.

Potrivit The Sun, daca activitatea balistica poate fi monitorizata, productia de arme biologice este „practic invizibila”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.