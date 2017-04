Corina Bud, DUR criticata de catre fani: "Arati de parca ai fi iesit de la Zoo" - FOTO

Corina Bud

Corina Bud a reusit din nou sa le atraga atentia fanilor sai, dupa ce a facut publice pe contul ei de Instagram, mai multe imagini in care apare fara pic de machiaj.



Artista a postat pe reteaua sociala mai multe fotografii care le-au atras rapid atentia fanilor ei. Asta deoarece Corina Bud nu este absolut deloc machiata, iar pe langa acest lucru, apare si nepensata. In plus, ea a fost rapid criticata de catre fani din acest motiv, iar internautii i-au lasat mai multe mesaje in care o intrebau pe Corina ce s-a intamplat de apare astfel.

„Nu se mai penseaza lumea?“, „Ai pierdut vrun pariu?“ sau „Mai Corina, mai penseaza-te si tu, ca arati de parca ai fi iesit de la Zoo“, au fost doar cateva dintre comentariile lasate de catre fani in dreptul imaginilor.



Sursa: cancan.ro