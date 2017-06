Cornel Gales, prima confruntare cu familia Ilenei Ciuculete!

Cornel Gales

Cornel Gales a avut, intr-o emisiune TV, prima confruntare cu mama si cu fratele Ilenei Ciuculete, dupa anumite declaratii ale acestora. In direct, Aurel, fratele Ilenei Ciuculete, l-a facut "infractor" pe Cornel Gales.

Aurel si Cornel Gales au avut un schimb dur de replici.

"Acum 10 ani Ileana i-a spus mamei ca pleaca in Austria. E adevarat ca i-a dat mamei 10 milioane (n.r.- de lei vechi). Cornel a indepartat-o pe Ileana de tot neamul. Eu nu vorbeam nici cu fratii mamei mele, nici cu fratii din partea tatalui meu, m-a indepartat si de copiii surorii mele, m-a indepartat si de mama mea. I-a indepartat si pe copii de Ileana. Pentru bani are grebla, nu neg ca are suflet, dar are grebla pentru bani. Sora mea nu avea nici 10 lei in geanta!", a declarat Aurel, fratele Ilenei Ciuculete.

"Am lucrat la casa Ilenei Ciuculete 11 luni, mi s-a dat o suma infima, la mijlocul lucrarii. Am primit 10 milioane (n.r.- de lei vechi). Am facut pentru Ileana. Am fost la Prislop, dupa aceea l-am sunat pe Cornel si i-am zis: <<Cornelus, vezi ce faci cu copiii ca se vor razvrati>>. El mi-a zis ca stie ce face, in gandul meu cum a facut si pana acum. Tot neamul nostru a fost certat cu sora-mea din cauza ta, Cornele! Cornel, ai chef de ras dupa moartea Ilenei? (...) Copiii au semnat ca primarul. Eu ii spuneam Ilenei Zanica mea. Unde este averea ei?", a mai spus Aurel, fratele Ilenei Ciuculete.

"Cand s-a operat mamica, totul a fost monitorizat de mine si de Ileana. Cand mamica era pe patul de spital, Aurel voia sa-si puna burlane la casa. Cu averea Zanicii am discutat cu copiii si voi discuta din nou. Domnul Auras trebuie sa-si rezolve problema, are un proces de partaj", a adaugat Cornel Gales.

Cornel Gales i-a spus lui Aurel ca, de sarbatori, acesta a stat ascuns. "N-am stat ascuns, ca nu sunt infractor ca tine!", i-a replicat Aurel lui Cornel Gales. "Toata viata ta ai fost pervers si ai lovit pe la spate", i-a spus si Cornel Gales lui Aurel.

Aurel l-a acuzat pe Cornel Gales ca a batut-o pe Ileana Ciuculete. "Acuzatia e foarte adevarata, el stie ce a facut! In seara cununiei s-a intamplat, au mai fost si alte randuri. Mi-a spus sora mea sa vin ca ma omoara asta (n.r.- Cornel Gales). Am martori ca e adevarat, din domeniul artistic", l-a acuzat Aurel pe Cornel Gales.

La finalul emisiunii, Cornel Gales a izbucnit in lacrimi. El a catalogat acest scandal ca fiind o "mizerie".



Sursa: cancan.ro