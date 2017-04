Cosmar in caz de cutremur la Iasi. Guvernul da bani cu taraita pentru consolidari

risc seismic

Insunt sute decu risc seismic ridicat care se pot prabusi la un cutremur cu magnitudine mare pe scara Richter. Autoritatile judetene au solicitat fonduri de la nivel central pentru ca aceste imobile sa poata fi reabilitate urgent, insa situatia este cu totul alta. Iasul poate fi unul din cele mai afectate judete in cadrul unui seism devastator, insa lucrurile stau cu totul altfel in ceea ce priveste consolidarea imobilelor.Ministerul Administratiei Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene ar urma sa aloce jumatate de milion de lei pentru servicii de proiectare privind cladirile cudin municipiul Iasi. Ministerul va aloca pe intreaga tara peste 25 milioane de lei pentru servicii de proiectare si executie, din care judetul Iasi va beneficia de doar jumatate milion de lei. Cu toate acestea, Iasul nu va vedeaprea curand pentru executia lucrarilor privind, ci doar servicii de proiectare. Asta conform adresei Ministerul Administratiei Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene."Potrivit prevederilor ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic,Iasi a transmis in anul 2016 propunerile cu cladirile de locuit situate in municipiul Iasi, incadrate in clasa I de risc seismic si care reprezinta un pericol public, in vederea includerii acestora in programul de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrarilor de intereventie pentru reducerea riscului seismic", se arata in adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale.In ultimii 25 de ani municipalitatea a expertizat putin peste 400din punct de vedere al riscului seismic. Mai mult de jumatate dintre acestea au un grad seismic ridicat si in cazul producerii unui cutremur puternic, ele sunt primele care vor fi distruse. Cele mai multe cladiri cusunt blocurile din cartierele Tatarasi, Bucium, Pacurari si Dimitrie Cantemir.