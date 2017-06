Cazul locatarilor dina ajuns sa fie discutat la cel mai inalt nivel al judetului. Un dezastru natural este pe cale sa se produca in capatul Copoului, acolo unde casele o iau la vale din cauza alunecarilor de teren. Cazul prezentat de cotidianul BUNA ZIUA IASI in urma cu cateva saptamani a fost dezbatut si in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, iar masurile impuse de autoritati sunt clare.Practic, ceea ce au aratat si reprezentantii Inspectoratului pentru, ca exista risc iminent de alunecare a terenului si ca se impune evacuarea oamenilor, a fost reconfirmat si de autoritatile judetene. Oamenii din zona s-au plans ca terenul de sub casele lor o ia la vale, ca versantul nu a fost consolidat si ca risca sa-si piarda intreaga avere pentru ca nu s-au luatMasurile constatate sunt socante, iar oamenii se vad nevoiti sa-si caute alte case. Ba chiar, Primaria trebuie sa le puna la dispozitie un nou teren si chiar sa le ofere cazare locatarilor din Aleea Sadoveanu. In tot acest timp, autoritatile trebuie sa verifice constant situatia."În primul caz, ne confruntam cu o eroziune naturala în plina evolutie, specialistii Inspectoratului în Constructii apreciind ca ea ar putea data de zeci de ani, viteza sa accentuându-se în ultima perioada, alunecarea avansând semnificativ, cu rupturi de nivel de 10-12 metri înaltime. Au fost dispuse masuri de urgenta care vor fi implementate imediat. Întrucât se apreciaza ca exista uniminent, total impredictibil, de producere a uneimasive a terenului, se impune evacuarea imediata a proprietarilor si mutarea familiilor pe un amplasament stabil, pus la dispozitie de Primaria municipiului Iasi. Primaria va stabili locurile de cazare pentru persoanele evacuate din cele trei imobile apropiate de zona de ruptura. Vor fi instalati martori pentru monitorizarea permanenta a evolutiei alunecarii, iar zona de risc va fi marcata corespunzator. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta va fi informat lunar cu privire la starea versantului, informari suplimentare urmând sa fie facute daca situatia o va impune", a precizat prefectulAbia dupa ce s-a constatat problema din Aleea Sadoveanu si reprezentantii municipalitatii au intrat in alerta pentru a analiza toti versantii din oras. Cazul din Sadoveanu nu este si singurul de acest gen din oras."În zona vor fi realizate studii sitehnice ale terenului atât de catre E.ON, care are retea de înalta tensiune în zona, cât si de catre, în vederea identificarii solutiilor tehnice pentru stabilizarea versantului. În cursul saptamânii viitoare, oficialii municipalitatii vor organiza o întâlnire între membrii comisiei dedin cadrul Primariei, cei ai Inspectoratului în Constructii si experti ai Universitatii Tehnice, pentru o analiza ampla a tuturor versantilor din municipiu", a mai spus prefectul Marian Serbescu.De cateva luni incoace, versantul ce sustine zona de vile de pe Aleea Sadoveanu a inceput sa se surpe. Proprietarii au facutla toate autoritatile posibile. S-a constatat ca, versantul, deja sensibil la umiditate, ar fi fost afectat de o serie decomandate de Delgaz Grid SA.Cine se incumeta sa mearga pe Aleea Sadoveanu, nu ar realiza dezastrul din spatele cartierului. Imobilele au fost construite chiar la marginea versantului. Au fost surprinse ipostaze in care munti de pamant s-au desprins din versant si s-au deplasat la vale spre padurea din zona strazii Ursulea.In ultimele luni, la nivelul Primariei Iasi a fost constituita o comisie ce a dezbatut problema de pe Aleea Sadoveanu. In prima faza, singura solutie ar fi acoperirea versantului cu o folie pentru a nu mai permite patrunderea apei. Etapa a doua ar presupune oin trepte a terenului, din vale la deal. Insa, aceasta operatiune este costisitoare si poate fi realizata doar in baza expertizei tehnice. Pana la gasirea unei solutii, cert ramane mutarea locatarilor de acolo in zonele stabilite tocmai de cei de la primarie.