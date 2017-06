"Personal am propus eliminarea ideii de prioritizare a investitiilor pentru subaxele masterplanului de drumuri.

Prioritatea creeaza suspiciunea unei discriminari pe diverse criterii, ceea ce nu e corect fata de contribuabilii judetului nostru. Care este diferenta dintre cetateanul comunei Focuri si cel din comuna Prisecani si de ce unul trebuie sa beneficieze de drum reabilitat iar celalalt este pus in situatia sa mai astepte?Consider ca abordarea trebuie sa fie facuta unitar pentru toti locuitorii judetului, iar CJ sa demareze investitiile pentru tot masterplanul drumurilor judetene mai ales ca are la dispozitie fondurile necesare pentru toate subaxele", a mai precizat liderul grupului PMP din CJ Iasi..

O simpla sedinta des-a transformat intr-o noua disputa intre alesii judetului. Culmea, desi cei care au de suferit sunt tocmai cei care locuiesc intr-o zona selecta de la marginea municipiului Iasi si care asteapta de ani buni ca sa beneficieze de o cale de acces moderna. Este vorba de reabilitarea DJ247A Bârnova – DN 24,, aflata intr-un stadiu deplorabil.Proiectul ar trebui facut in 9 luni, insa nu s-a miscat nimic din pricina operatoruluiSA, care a derulat o investitie in zona, lucrarea fiind inca in garantie pana la 1 iulie. Din acest motiv nu s-a facut nimci in acea zona, spre disperarea oamenilor. Culmea, in februarie s-a semnat contractul cu asociereasi, dar nu s-a mai intamplat nimic.Proiectul include si DJ 248B Budesti - Hadâmbu, costurile fiind estimate la 13 milioane lei. In disperare de cauza, localnicii din Barnova, una din zonele rezidentiale ale Iasului, au cerut explicatii si ei pentru intarzierea proiectului.In plus, si consilierii judeteni PMP au cerut Executivului sa ia masuri urgente legate de modernizarea acestui drum si sa nu mai amane proiectul., liderul grupului de consilieri judeteni PMP, a mentionat ca desi forul judetean a aprobat inca din 2016 tot ceea ce tine de aceasta lucrare, iar in urma cu cateva luni au fost demarate si procedurile pentru reabilitare, cei de la Drumurile Judetene si Consiliu nu au miscat nici un deget."De ani de zile, locuitorii comunei Bârnova asteapta ca autoritatile publice locale si judetene sa se tina de cuvânt si sa reabiliteze DJ247A Bârnova – DN 24 întrucât singura lor cale de acces si conexiune cu municipiul Iasi se afla într-o stare avansata de degradare. Drumul judetean este impracticabil, facând ca fiecare drum sa fie un cosmar. Zilnic, oamenii sunt nevoiti sa fie victimele neputintei autoritatilor care nu au gasit solutia potrivita pentru a asfalta drumul spre una dintre cele mai cautate si apreciate comune din judetul Iasi. Oamenii au rabdat, au mers la vot în speranta faptului ca li se va rezolva principala nemultumire, dar nimic nu s-a schimbat", a mentionat Alin Aivanoaei.Acesta a explicat ca CJ a batut in cuie toate detaliile legate de aceasta investitie, doar ca lucrarile au batut inexplicabil pasul pe loc."Inca din mandatul trecut s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la acest sector de drum, iar la începutul acestui an s-a votat, printr-un proiect de hotarâre, pentru proiectarea si scoaterea la licitatie a lucrarilor dea DJ 247 A. Ca urmare a deciziei consilierilor judeteni, la mijlocul lunii februarie au fost semnate contractele privind proiectarea si reabilitarea DJ 248B Budesti - Hadâmbu si DJ 247A Bârnova - DN 24. Conform precizarilor presedintelui CJ Iasi, pentru drumul DJ 247A proiectul urma sa fie realizat în 8 saptamâni, iar lucrarea în 9 luni. Totusi, desi suntem la mijlocul lunii iunie, nici pâna la acest moment nu s-a schimbat nimic, locuitorii comunei Bârnova fiind nevoiti sa circule pe acelasi drum plin de", a mai mentionat Alin Aivanoaei.Cerinta celor de la PMP nu a fost bine primita de Executiv. Sedinta a fost prezidata de vicepresedintelein lipsa lui Maricel Popa. Olteanu s-a facut ca ploua si a spus ca pana la 1 iulie nu se poate interveni peste proiectul ApaVital SA legat de canalizare. Cu toate acestea, Alin Aivanoaei a aratat ca pana la 1 iulie se poate trece la organizarea de santier si pregatirea lucrarilor pentru a nu se mai pierde timp pretios.Un alt detaliu care a starnit nemultumirea consilierilor a fost legat de prioritizarea altor investitii. Un ales al opozitiei a cerut ca sefii CJ sa prezinte lista de prioritizari pe drumurile judetene ca investitiile sa nu mai fie facute pe criterii politice."Am vazut toate drumurile din subaxele de la masterplan. Ii cer domnului vicepresedinte Victor Chirila sa se definitizeze raportul comisiei de prioritizare, sa-l definitivam cu totii, si pe baza acestuia sa stim ce reparam. Acum se vede o preferinta in a repara anumite drumuri si nu este normal. Sunt localitati in judetul Iasi care nu sunt conectate la reteua de durmuri si asta trebuie sa se schimbe", a mentionat Vasile Cotiuga, consilier judetean PNL.Totodata, Alin Aivanoaei a mentionat ca nici o localitate nu trebuie sa fie discriminata in momentul in care se stabilesc investitiile.De altfel, ieri, consilierii au aprobat cu scandal o serie de investitii propuse in anexa de reparatii curente a Directiei de Drumuri a judetului Iasi.