Covor asfaltic pe Drumul National DN 28 ce strabate comuna Raducaneni din judetul Iasi - FOTO

Profitand de conditiile meteo extrem de favorabile lucrarilor de infrastructura rutiera, se continua programul de intretinere, reabilitare si modernizare a drumurilor nationale si judetene In acest context, a venit randul drumului national DN 28, Iasi-Albita-Husi sa beneficieze de lucrari de reabilitare ce avanseaza intr-un ritm alert, in momentul de fata aflandu-se in plina derulare procesul de turnare a covorului asfaltic.

Dupa finalizarea, deja, a primelor sectoare care au fost asfaltate, lucrarile de intretinere a drumului DN 28 continua cu asternerea de covor asfaltic si cu lucrari de tratament bituminos dublu si pe portiunea de drum national ce strabate comuna Raducaneni, judetul Iasi.

„Ma bucur ca am ajuns in aceasta etapa in care lucrarile au avansat iar covoarele asfaltice au inceput sa fie turnate, concomitent, pe mai multe drumuri. E un moment de satisfactie pentru ca s-a reusit sa se toarne covor asfaltic si in comuna noastra si ca oamenii se pot convinge ca nu a fost vorba de simple promisiuni sau intentii, modernizarea drumurilor devenind o realitate”, a declarat primarul comunei Raducaneni, Viorel Ilie. Mentionam ca este primul covor asfalic turnat integral dupa o perioada de cativa ani in care au fost executate doar lucrari de reparatie.

