Fotografia a fost realizata de un pescar din Olanda care a tinut sa impartaseasca in mediul virtual captura neobisnuita pe care a facut-o. Omul a avut un adevarat soc in momentul in care a vazut ca pestele pe care l-a prins avea nu unul, ci doua capete, aratand extrem de ciudat.

Speriat, barbatul a povestit ca a decis sa nu il pastreze, fiind foarte superstitios. Si-a facut astfel semnul crucii, l-a pozat dupa care l-a eliberat inapoi in apa. Voi cum ati fi procedat daca ati fi prins asa ceva?