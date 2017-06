Cresele din Iasi vor fi deschise si pe perioada verii. Iata programul acestora

Municipalitatea ieseana a decis sa tina deschise cresele din oras si peprin rotatie, astfel încât parintii sa aiba posibilitatea de a-si lasaîn unitati specializate. Iata mai jos si programul definitivat de, autoritate aflata in subordinea municipalitatii iesene, in care aceste crese vor fi inchise. In restul timpului cresele vor fi functionale.Astfel, Cresa nr. 1-va fi inchisa in perioada 17 iulie - 4 septembrie, iar Cresa nr. 2-- va fi inchisa in perioada 17 iulie - 4 septembrie. Cresa nr. 6-- va fi inchisa in perioada 17 iulie - 4 septembrie, iar Cresa nr. 8-- va fi inchisa intre10 iulie si 28 august. Cresa nr. 9-- va fi inchisa intre 1 august - 18 septembrie, iar Cresa nr. 10-- va fi inchisa intre 1 august - 18 septembrie.Cresa nr. 14-- va fi inchisa intre 1 august si 18 septembrie, iar Cresa nr. 15-- va fi inchisa intre 3 iulie si 16 august. Cresa nr. 19-- va fi inchisa intre 17 iulie si 4 septembrie, Cresa nr. 24- Nazdravanii veseli- va fi inchisa intre 3 iulie si 16 august, iar Cresa nr. 25- Steluta fermecata- va fi inchisa intre 17 iulie si 4 septembrie.