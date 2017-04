Crestinii sunt invitati pe 13 aprilie la procesiunea "Drumul Crucii" la Manastirea Hadambu!

La Manastirea Hadambu din judetul Iasi va avea loc joi, 13 aprilie 2017, o procesiune inchinata Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. De la ora 14:00, credinciosii sunt asteptati la slujba Deniei celor 12 Evanghelii, urmand ca la ora 16:00, in dangatul clopotelor si al toacei, soborul slujitorilor, alaturi de credinciosii prezenti, sa porneasca in procesiune spre Poarta „Bucuria Crucii“, aflata la poalele Dealului Mare.



De aici, Sfanta Cruce, care masoara patru metri inaltime, va fi purtata in procesiune pe parcursul celor 14 troite care duc spre asezarea monahala ocrotita de Maica Domnului. Cele 14 troite simbolizeaza opririle Mantuitorului Hristos de la Pretoriu, pana sus pe Golgota, unde a fost rastignit pentru intreaga omenire. Procesiunea „Drumul Crucii“ din Joia Mare va fi organizata pentru cel de-al patrulea an consecutiv la Manastirea Hadambu. Pe 14 septembrie 2017, in prezenta ierarhilor, preotilor si pelerinilor va avea loc al doilea pelerinaj din acest an inchinat Sfintei Cruci.



In alta ordine de idei, in aceasta seara, crestinii sunt asteptati sa ia parte la Taina Sfantului Maslu cu Arhiereu la Hadambu.