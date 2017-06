Criminal condamnat ieri de judecatorii de la Tribunalul Iasi la zece ani de inchisoare

• Toti localnicii au cuvinte de lauda despre criminal si nimeni nu intelege cum de s-a ajuns in aceasta situatie



Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au decis condamnarea lui Petrica Gardan, de 26 ani, din Costuleni, la executarea unei pedepse de zece ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de omor. La finalul lunii august 2016, Gardan l-a ucis pe vecinul sau Neculai Luca, de 37 ani.



Cei doi vecini nu erau prieteni la catarama, dar nici nu aveau ceva de impartit. Cu toate acestea, ceva l-a determinat pe Petrica sa-l omoare pe Neculai. Totul a plecat de la cal. Din cate se aude prin sat, Neculai Luca ar fi sarit in ajutorul unui vecin, folosind calul pe care il imprumutase anterior de la Petrica Gardan. Apoi, cand a auzit asta, Petrica Gardan a vrut sa-i dea o lectie, o lectie ce il va costa scump.



"Petrica, criminalul, a lasat calul in curtea nepotului meu, asa s-au inteles, sa-l lase la pascut. Apoi, dupa cateva zile, un vecin voia sa urce un deal avand un singur cal si caruta plina de lemne. Calul nu putea trage, de aceea, nepotul meu Neculai a vrut sa-l ajute. In ziua respectiva agresorul ar fi petrecut alaturi de cativa prieteni. Dupa ce a facut un gratar si a dat peste cap mai multe pahare de alcool, l-a zarit pe vecinul care ii folosise calul. Acela a fost momentul in care s-a transformat in calau. Atunci ar fi iesit din curte si ar fi tabarat cu pumnii si picioarele pe vecinul sau. Dupa ce l-a lovit de zeci de ori, l-a lasat intr-o balta de sange si a plecat in curte.



"L-am vazut pe Neculai langa stalp, in drum, plin de sange. Nu stiu ce s-a intamplat, in sat se aud multe. Nu vreau sa ma bag, mai bine ma fac ca nu vad si gata. Am dat declaratii la politie, ce am stiut, am spus", a declarat o vecina de-a criminalului. Plin de sange, a reusit sa se ridice si sa ajunga acasa, insa nu a mai avut putere si si-a gasit sfarsitul la poarta sa.



"Un vecin a venit si ne-a spus ca Neculai este mort langa poarta. Vecinul ducea vacile si l-a vazut cazut, apoi a realizat ca murise. Am sunat la politie, au venit criminalistii si l-au dus la IML. Imi pare rau de el, era un baiat la locul lui, nu era casatorit, nu mai avea parinti. Mai bea din cand in cand, dar nu deranja pe nimeni. Isi vedea de treaba lui. Nu merita sa fie omorat pentru ca a ajutat pe cineva", a completat matusa mortului.



Despre criminal, localnicii nu au decat cuvinte bune de spus. Nimeni nu intelege cum de a fost in stare de asa ceva.



"Baiatul asta era la locul lui. Nu stiu cum de a fost in stare de asa ceva. Cred ca a fost baut si alcoolul i-a luat mintile. Abia s-a intors din Belgia, nu cred ca a vrut sa-l omoare", a spus un vecin. "Dupa un timp, criminalul a auzit ca i-a folosit calul si i-a tras cativa pumni", a spus matusa lui Neculai Luca.





Distribuie:

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate