Cristi Boureanu, coleg de celula cu o faimoasa "beizadea"

Cristian Boureanu

Cristian Boureanu imparte celula din arestul central cu un alt scandalagiu. Fostul deputat este incarcerat alaturi de beizadeaua care s-a baricadat in masina de mii de euro dupa ce a luat pe capota un om al legii. In urma altercatiei de joi noaptea, Cristian Boureanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Fostul deputat se afla in Arestul Central al Politiei Capitalei si imparte celula cu alte doua persoane. Potrivit unor surse Romania TV, una dintre aceste persoane este Ronan Herscovici, tanarul care in urma cu mai bine de trei luni a lovit cu masina, intentionat, un politist. Acesta a fost acuzat de tentativa de omor, ultraj si distrugere.