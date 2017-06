Cristian Boureanu afla astazi daca ramane sau nu in arest

Sunt ore pline de tensiune pentru Cristian Boureanu. Astazi, fostul politician afla daca ramane sau nu in arest preventiv, scrie mediafax. Magistratii de la Tribunalul Bucuresti judeca astazi contestatia fostului parlamentar la masura arestarii preventive. Fostul politician a solicitat o masura mai blanda: arest la domiciliu sau control judiciar. Boureanu va fi adus sub escorta politiei din Arestul Central. Cristian Boureanu a fost arestat pe 10 iunie, fiind acuzat de ultraj, dupa ce a lovit politistii care au oprit in trafic masina in care se afla.