Cristian Busoi a afirmat in Congresul PNL ca Ludovic Orban s-a inconjurat de oameni pe care i-a criticat si in care nu are incredere. Potrivit News.ro, acesta ar fi motivul pentru care Busoi nu crede ca Orban va reusi sa realizeze ceea ce isi propune in partid.



”Mai cred, Ludovic, ca te-ai inconjurat de oameni pe care tu pe buna dreptate i-ai criticat, in care nu crezi si nu cred in tine si in felul acesta nu cred ca o sa reusesti ceea ce iti propui. Oameni care te-au sfatuit sa nu accepti o dezbatere, desi am fi putut sa aratam romanilor ca in PNL exista competitie, doua viziuni diferite, dar in final putem sa ne strangem mana asa cum o vom face astazi. Si acum, la final, dupa ce ne spunem discursurile, aici, in fata colegilor am putea sa facem o dezbatere”, a declarat Cristian Busoi.