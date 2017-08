Cristian Pomohaci ar putea REDEVENI preot! I-a fost admis apelul

Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci vrea sa redevina preot, la judecata Consistoriului Mitropolitan de la Sibiu. Astazi i-a fost admis apelul facut la Mitropolia Ardealului, potrivit unui comunicat de presa al mitropoliei.

"In conformitate cu prevederile Regulamentului Autoritatilor Canonice Disciplinare si al Instantelor de Judecata ale Bisericii Ortodoxe Romane, cererea de apel impreuna cu dosarul de fond, care a stat la baza emiterii hotararii de caterisire, au fost studiate de catre inspectorul eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului. Dupa analizarea elementelor de forma si de fond, s-a constatat ca cererea intruneste conditiile de admisibilitate, iar, la propunerea scrisa a inspectorului eparhial, Mitropolitul Ardealului a dispus inscrierea cererii de apel in registrul de judecata al Consistoriului Mitropolitan. De la data inscrierii cererii de apel, in termen de maxim 30 de zile, va avea loc sedinta de judecata a Consistoriului Mitropolitan", se arata in comunicat.

