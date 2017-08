Cristian Pomohaci NU crede ca ar fi trebuit exclus! Contesta decizia

Cristian Pomohaci

Cristian Pomohaci a contestat excluderea sa din preotie si asteapta decizia Mitropolitului Ardealului, IPS Laurentiu Streza, care va hotari daca se va aproba sau nu apelul fostului parinte din localitatea Mosuni, judetul Mures, a declarat marti, pentru AGERPRES, preotul Corneliu Voinea, inspectorul eparhial al Mitropoliei Ardealului.

"Cristian Pomohaci a depus apel. Trebuie intai ca seful institutiei sa primeasca toata corespondenta. A fost plecat la Sinod. Daca ne-o repartizeaza, verificam si, daca intruneste conditiile pentru a putea fi acceptat, se propune ierarhului aprobarea in lista pentru judecata. Procedura aceasta este", a declarat preotul Corneliu Voinea. Intrebat daca exista posibilitatea ca Mitropolitul Ardealului sa respinga cererea lui Pomohaci, inspectorul eparhial Voinea a explicat: "Exista daca nu vine cu alte date. Dar trebuie sa i se dea omului dreptul la aparare. Se va analiza si pe urma se va analiza in Consistoriu." Corespondenta, inclusiv cererea lui Cristian Pomohaci, se afla la Secretariatul eparhial, iar secretarul, preotul Cristian Vaida, urmeaza sa revina din concediu miercuri. Daca Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, va decide sa se judece la Sibiu, din nou, cazul Cristian Pomohaci, atunci se va cere dosarul de la Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia unde s-a decis, la sfarsitul lunii iulie, ca Pomohaci sa fie dat afara din preotie, fiind cercetat de Parchetul General pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un minor de 17 ani.

In cazul in care va fi judecat de tribunalul preotesc de la Mitropolia Ardealului, Cristian Pomohaci va fi citat sa se prezinte. Inspectorul eparhial Voinea spune ca "ar fi bine sa fie prezent", referindu-se la fostul preot. Daca nu va reusi sa redevina preot dupa judecata de la Sibiu, Cristian Pomohaci mai are posibilitatea sa faca recurs la Consistoriul Superior Bisericesc. "Aici e apel. Mai are drept la recurs la Consistoriul Superior Bisericesc, daca este nemultumit de hotararea de aici. Decizia de aici nu este definitiva si executorie", spune inspectorul eparhial al Mitropoliei Ardealului.

Preotul a fost inregistrat in timp ce ii cerea favoruri sexuale unui minor, materialul aparand ulterior in presa.

